¿A qué hora juega Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Ittihad por la Copa del Rey de Campeones?

Cristiano Ronaldo vuelve a los terrenos de juego. Al Nassr enfrentará a Al Ittihad en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita este martes 28 de octubre, en el estadio Al-Awwal Park de Riad. No te pierdas los horarios y los canales para seguir este emocionante encuentro entre dos equipos repletos de figuras.

Por su parte, el equipo de Cristiano llega en gran momento tras registrar nueve victorias consecutivas en todas las competiciones, y busca extender esta racha para avanzar en la Copa del Rey de Campeones.

Además de ‘CR7’, los ‘canarios’ cuentan con destacados jugadores como Joao Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman, quienes han sido clave para que su equipo se mantenga prácticamente imbatible.

Del otro lado, destacan jugadores de gran nivel como Fabinho, N’Golo Kanté y, sobre todo, Karim Benzema, quien brilló en el Real Madrid. ¿Lograrán imponerse frente al astro portugués y su equipo?

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Ittihad?

Perú, Colombia y Ecuador: 13:00 horas

Bolivia y Venezuela: 14:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

México: 12:00 horas

Estados Unidos: 14:00 horas (Miami y Nueva York) y 11:00 horas (Los Ángeles)

España: 19:00 horas

¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Ittihad?

En Sudamérica, el encuentro se podrá ver únicamente en Brasil por el Canal GOAT, mientras que en España la transmisión estará a cargo de Movistar Liga de Campeones y Movistar+.