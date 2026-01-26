Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció a Al Taawoun por la Saudi Pro League

La fecha 18 de la élite del fútbol saudí llegó a su fin. El último partido tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista, aunque no logró anotar y acercarse a los mil goles. Aún así, Al Nassr logró llevarse la victoria y recortó distancias con Al Hilal.
El inicio del partido estuvo lleno de intensidad y momentos controvertidos. El equipo de Jorge Jesus se mostró dominante, pero el VAR se convirtió en protagonista: primero anuló un gol de Mohamed Simakan y luego le negó a ‘CR7’ un tanto, tras un remate que previamente había golpeado en el travesaño.
Antes del descanso se abrió el marcador, y eso fue suficiente para la escuadra amarilla. Al Nassr venció 1-0 a Al Taawoun gracias a un gol en propia puerta de Mohammed Al Dossari.