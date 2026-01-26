Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció a Al Taawoun por la Saudi Pro League

Al Nassr y Al Taawoun se enfrentan por la fecha 17 de la Saudi Pro League en el Kingdom Arena de Riad. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

12:00hs ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Al Nassr y Al Taawoun!

En territorio peruano, el choque entre Al Nassr y Al Taawoun, correspondiente a la fecha 17 de la Saudi Pro League, arrancará a las 12:30 horas . Para quienes se encuentren en otros países, Bolavip elaboró una guía con los horarios de inicio según cada región:

El partido entre Al Nassr y Al Taawoun será transmitido por la señal internacional de Fox Sports en México. En el Perú, el duelo podrá seguirse EN VIVO y de forma gratuita mediante la cobertura online de Bolavip.

Ambos equipos ya están en el campo a la espera del pitazo inicial.

El juego avanza a gran velocidad y Al Taawon se ve obligado a retroceder desde los primeros instantes.

¡Es fuera de juego! Aunque el pase de Cristiano fue impecable, su compañero inició la jugada en posición ilegal. El marcador se mantiene 0-0.

Saad llega con retraso y derriba a su rival cerca de su propia área, por lo que el árbitro le muestra la tarjeta amarilla.

Al Mufarrij evita el gol para su equipo, despejando con la cabeza justo antes de que Cristiano pudiera rematar a pocos centímetros del arco.

El tiro libre de Cristiano es potente y preciso, pero se va desviado hacia la derecha del arco.

Cristiano ejecuta un remate con calidad, pero el asistente levanta la bandera: fuera de juego evidente.

En la siguiente acción, el delantero portugués intenta un remate de tacón, aunque se encontraba demasiado lejos del arco rival.

El portero brasileño logra bloquear un disparo potente de Cristiano a quemarropa, aunque la jugada había sido anulada previamente por una falta de Joao Félix.

Error en defensa y Al Dossari, en propia puerta, le da el 1-0 a Al Nassr.

El delantero se acomoda hacia su derecha y, con un tiro potente y curvado, hace estremecer la portería rival.

El árbitro marca fuera de juego contra el portugués al inicio de la acción.

Al Taawoun se lanza en busca del gol con un planteamiento completamente ofensivo, mientras Al Nassr tendrá que resistir la presión.

Joao Félix se posiciona de manera excelente y el balón se dirige hacia él, pero en el último instante la defensa logra despejar y neutralizar el peligro.

Cristiano intenta nuevamente, pero su disparo topa con la intervención de Al Ahmad. Hoy no parece ser el día del portugués.

Al Nassr logra un triunfo clave, sacando provecho del tropiezo del líder. Mané destacó en su regreso, mientras que Cristiano mostró buena participación, aunque tuvo poca fortuna frente al arco.

La fecha 18 de la élite del fútbol saudí llegó a su fin. El último partido tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista, aunque no logró anotar y acercarse a los mil goles. Aún así, Al Nassr logró llevarse la victoria y recortó distancias con Al Hilal.

El inicio del partido estuvo lleno de intensidad y momentos controvertidos. El equipo de Jorge Jesus se mostró dominante, pero el VAR se convirtió en protagonista: primero anuló un gol de Mohamed Simakan y luego le negó a ‘CR7’ un tanto, tras un remate que previamente había golpeado en el travesaño.

Antes del descanso se abrió el marcador, y eso fue suficiente para la escuadra amarilla. Al Nassr venció 1-0 a Al Taawoun gracias a un gol en propia puerta de Mohammed Al Dossari.