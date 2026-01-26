Es tendencia:
Con CR7 los 90 minutos, Al Nassr venció a Al Taawoun por la Saudi Pro League

Ambos equipos buscarán sumar de a tres para poder mantenerse entre los primeros puestos de la tabla. Todos los detalles del duelo aquí.

90+6' ¡Final del partido!

Al Nassr logra un triunfo clave, sacando provecho del tropiezo del líder. Mané destacó en su regreso, mientras que Cristiano mostró buena participación, aunque tuvo poca fortuna frente al arco.

90' El árbitro añade 4 minutos

Se jugarán cuatro minutos más en el estadio de Riad.

86' Cristiano vuelve a probar suerte

Cristiano intenta nuevamente, pero su disparo topa con la intervención de Al Ahmad. Hoy no parece ser el día del portugués.

84' ¡Joao Félix estuvo cerca!

Joao Félix se posiciona de manera excelente y el balón se dirige hacia él, pero en el último instante la defensa logra despejar y neutralizar el peligro.

79' ¡Al Taawoun va en busca del empate!

Al Taawoun se lanza en busca del gol con un planteamiento completamente ofensivo, mientras Al Nassr tendrá que resistir la presión.

71' ¡Falla Joao Félix!

Joao Félix se apresura y falla en la entrega hacia Cristiano.

68' Doble cambio en Al Nassr

Salen Saad y Al Khaibari

Entran Boushal y Al Hassan

63' ¡No habrá penal!

El árbitro marca fuera de juego contra el portugués al inicio de la acción.

62' ¡Penal a favor de Al Nassr!

Cristiano se desploma dentro del área y la jugada no genera ninguna duda.

58' ¡UFF! Remate de Mané al palo

El delantero se acomoda hacia su derecha y, con un tiro potente y curvado, hace estremecer la portería rival.

47' Tarjeta amarilla para Al Alaeli

Al Alaeli recibe tarjeta amarilla apenas inicia la segunda mitad.

¡Inició el segundo tiempo!

Ya se juega la segunda mitad del encuentro.

45+4' ¡Final del primer tiempo!

Ambos equipos se retiran del campo y se dirigen a sus respectivos vestuarios.

45' ¡GOOOL DE AL NASSR!

Error en defensa y Al Dossari, en propia puerta, le da el 1-0 a Al Nassr.

Tweet placeholder

40' ¡Gran atajada de Mailson!

El portero brasileño logra bloquear un disparo potente de Cristiano a quemarropa, aunque la jugada había sido anulada previamente por una falta de Joao Félix.

38' Al Ghannam hace una falta táctica

Al Ghannam comete una falta estratégica para frenar un contraataque del rival. Gran lectura del lateral.

27' ¡'CR7' vuelve a generar peligro!

En la siguiente acción, el delantero portugués intenta un remate de tacón, aunque se encontraba demasiado lejos del arco rival.

21' ¡UFF! Cristiano se pierde el 1-0

Cristiano ejecuta un remate con calidad, pero el asistente levanta la bandera: fuera de juego evidente.

16' ¡Potente disparo de 'CR7'!

El tiro libre de Cristiano es potente y preciso, pero se va desviado hacia la derecha del arco.

12' ¡Al Mufarrij salva a su equipo!

Al Mufarrij evita el gol para su equipo, despejando con la cabeza justo antes de que Cristiano pudiera rematar a pocos centímetros del arco.

9' Tarjeta amarilla para Al Taawoun

Saad llega con retraso y derriba a su rival cerca de su propia área, por lo que el árbitro le muestra la tarjeta amarilla.

6' El VAR interviene por posible posición adelantada

¡Es fuera de juego! Aunque el pase de Cristiano fue impecable, su compañero inició la jugada en posición ilegal. El marcador se mantiene 0-0.

4' ¡GOOOL DE AL NASSR!

Tras un gran pase de Cristiano Ronaldo, Simakan marcó el 1-0 para Al Nassr.

3' ¡Gran arranque de Al Nassr!

El juego avanza a gran velocidad y Al Taawon se ve obligado a retroceder desde los primeros instantes.

¡Inició el partido!

Ya se juega el duelo en Riad.

¡Todo listo para que inicie el partido!

Ambos equipos ya están en el campo a la espera del pitazo inicial.

Tweet placeholder

Así fue la llegada del Al Taawoun al estadio

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada de Al Taawoun!

Image

Así luce el vestuario de Al Nassr previo al inicio del partido

Tweet placeholder

¡Alineación confirmada de Al Nassr!

Image
¿Dónde ver Al Nassr vs. Al Taawoun EN VIVO?

El partido entre Al Nassr y Al Taawoun será transmitido por la señal internacional de Fox Sports en México. En el Perú, el duelo podrá seguirse EN VIVO y de forma gratuita mediante la cobertura online de Bolavip.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Taawoun?

En territorio peruano, el choque entre Al Nassr y Al Taawoun, correspondiente a la fecha 17 de la Saudi Pro League, arrancará a las 12:30 horas. Para quienes se encuentren en otros países, Bolavip elaboró una guía con los horarios de inicio según cada región:

  • México: 11:30 horas
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12:30 horas
  • Bolivia y Venezuela: 13:30 horas
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 14:30 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Al Nassr y Al Taawoun!

Al Nassr y Al Taawoun se enfrentan por la fecha 17 de la Saudi Pro League en el Kingdom Arena de Riad. No te pierdas la previa y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Tweet placeholder

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
La fecha 18 de la élite del fútbol saudí llegó a su fin. El último partido tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista, aunque no logró anotar y acercarse a los mil goles. Aún así, Al Nassr logró llevarse la victoria y recortó distancias con Al Hilal.

El inicio del partido estuvo lleno de intensidad y momentos controvertidos. El equipo de Jorge Jesus se mostró dominante, pero el VAR se convirtió en protagonista: primero anuló un gol de Mohamed Simakan y luego le negó a ‘CR7’ un tanto, tras un remate que previamente había golpeado en el travesaño.

Antes del descanso se abrió el marcador, y eso fue suficiente para la escuadra amarilla. Al Nassr venció 1-0 a Al Taawoun gracias a un gol en propia puerta de Mohammed Al Dossari.

nicole cueva
Nicole Cueva
