La temporada todavía no termina, pero Jorge Jesús ya está pensando en su futuro y estaría lejos de Arabia Saudita. Lo que se ha conocido que estaría en conversaciones con importante equipo de Turquía. Le están ofreciendo una buena suma de dinero para dejar a Cristiano Ronaldo y volver a Europa.

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Según medios internacionales como Record y A Bola, el técnico portugués interesa mucho al Fenerbache. Incluso, ya ha tenido conversaciones con la directiva del Al Nassr, a la cual le habría dicho que ya no está interesado en continuar, pues considera que es momento para dar un paso al costado.

Jorge Jesús entrenador del Al Nassr (Foto: Getty).

Por el momento ya se conoció por los mencionados medios que el técnico tendrá una reunión con la directiva del club turco. Esto se daría a finales de mayo, en la ciudad de Lisboa. La intensión de ‘Los canarios amarillos’ es pagar la suma de 15 millones de euros para poder contar con el técnico. Recordemos que esta cifra era la que ganaba en su momento con el Al Hilal.

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La otra opción de Jorge Jesús

Ahora, irse a Turquía no es la única alternativa que tiene bajo la manga el entrenador. Esto debido a que también es visto como una opción para dirigir a la Selección de Portugal. No lo ven con malos ojos tenerlo al mando del conjunto ‘luso’.

Ahora, esto va a depender de como le vaya a Portugal en el próximo Mundial 2026. Roberto Martínez es actualmente el seleccionador de este país, pero podría marcharse después de la cita mundialista. Esto abre un abanico de posibilidades para que se sume el actual DT del Al Nassr.

Selección de Portugal (Foto: Getty).

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Jorge Jesús busca darle títulos a Cristiano Ronaldo

Por ahora Cristiano Ronaldo no sabe lo que es festejar títulos con el Al Nassr desde que llegó a Arabia Saudita. Pero Jorge Jesús podría ser el responsable de darle una gran oportunidad para que logre tener alegrías. En este caso son 2 títulos los que están en disputa.

Por un lado está la Liga de Arabia Saudita, en la que son punteros y podrían ganar sin tener que jugar. Todo dependerá si el Al Hilal pierde o empata ante el Neom en su partido que falta completar. Mientras que de ganar el cuadro azul, se deberá esperar a la última jornada para conocer al campeón.

No obstante, el primer título que dispute ‘CR7’ será la final de la AFC Champions League Two, en donde se medirá ante Gamba Osaka. Juego que podría significar mucho para el ‘Bicho’.

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