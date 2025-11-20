Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana Vía ‘Win Sports’ y ‘Fútbol Libre’: minuto a minuto

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan esta noche en el Estadio Atanasio Girardot y a continuación disfrutarás del minuto a minuto.

¡Así fue la llegada de Atlético Nacional!

La delegación 'Verdolaga' dice presente en el Estadio Atanasio Girardot.

Image
Image
¡Alineación titular de Atlético Nacional!

Diego Arias alistó el siguiente equipo titular para enfrentar esta noche a América de Cali.

¡Los convocados en América de Cali!

Los 'Diablos Rojos' tendrán a disposición a los siguientes futbolistas para el duelo de hoy en Medellín.

Image

¡Así luce el estadio!

El Atanasio Girardot de Medellín totalmente listo para el partido de hoy entre Atlético Nacional y América de Cali.

Image
Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Atlético Nacional vs. América de Cali!

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Image
Por Renato Pérez

Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana.
Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana.

Atlético Nacional y América de Cali miden fuerzas el día de hoy por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2. El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y en la previa pinta para ser un encuentro de enorme nivel, sobre todo luego de que hace unos días también se vieron las caras en el marco de las semifinales de la Copa Colombia.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?

21:30 | Argentina, Uruguay y Paraguay
20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
19:30 | Perú, Colombia y Ecuador
18:30 | México

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?

Colombia | Win + Fútbol

renato pérez
Renato Pérez
