EN VIVO Y GRATIS Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana Vía ‘Win Sports’ y ‘Fútbol Libre’: minuto a minuto

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentan esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y a continuación podrás seguir el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

El Atanasio Girardot de Medellín totalmente listo para el partido de hoy entre Atlético Nacional y América de Cali.

Los 'Diablos Rojos' tendrán a disposición a los siguientes futbolistas para el duelo de hoy en Medellín.

Atlético Nacional y América de Cali miden fuerzas el día de hoy por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2. El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y en la previa pinta para ser un encuentro de enorme nivel, sobre todo luego de que hace unos días también se vieron las caras en el marco de las semifinales de la Copa Colombia.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?

21:30 | Argentina, Uruguay y Paraguay

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:30 | Perú, Colombia y Ecuador

18:30 | México

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?

Colombia | Win + Fútbol