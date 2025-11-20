EN VIVO Y GRATIS Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana Vía ‘Win Sports’ y ‘Fútbol Libre’: minuto a minuto

Atlético Nacional y América de Cali miden fuerzas el día de hoy por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2. El duelo se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y en la previa pinta para ser un encuentro de enorme nivel, sobre todo luego de que hace unos días también se vieron las caras en el marco de las semifinales de la Copa Colombia.
¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?
21:30 | Argentina, Uruguay y Paraguay
20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
19:30 | Perú, Colombia y Ecuador
18:30 | México
¿Dónde ver Atlético Nacional vs. América de Cali por la Liga Colombiana?
Colombia | Win + Fútbol