Así quedó la tabla del Sudamericano Sub 17 tras la goleada de Brasil ante la Selección Peruana

La Selección Peruana no está pasando un buen momento en el Sudamericano Sub 17. En esta segunda fecha le tocó enfrentar al conjunto de Brasil, el cual no tuvo problemas para vencer por un marcador de 1-4 que le permite sumar su segunda victoria de forma consecutiva a la ‘Canarinha’.

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El cuadro patrio comenzó ganando a los 19 minutos con anotación del delantero Cometivos, que de contra supo aprovechar el pase de Lasanta para convertir el 1-0. No obstante, la alegría no duraría mucho en solo dos minutos le voltearían el partido. A los 35 y 36 minutos,autogol de Gormley y Riquelme Henrique ponían el marcador a favor de la ‘verdeamarella’.

En el segundo tiempo el Perú siguió con un bajo rendimiento y fue aprovechado por Brasil. A los 51 minutos Joao Bezerra lograba el 3-1, pero no sería hasta los 59 que el partido sea liquidado con tanto de Eduardo Pape. Victoria cómoda para los brasileños que vienen dominando este torneo.

Cómo está la tabla del Sudamericano Sub 17

Grupo A

POS EQUIPOS J V E D DG PTS 1 Ecuador 2 1 1 0 1 4 2 Uruguay 2 0 2 0 0 2 3 Chile 1 0 1 0 0 1 4 Colombia 1 0 1 0 0 1 5 Paraguay 2 0 1 1 -1 1

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Grupo B

POS EQUIPOS J V E D FG PTS 1 Brasil 2 2 0 0 8 6 2 Argentina 1 1 0 0 3 3 3 Venezuela 1 0 1 0 0 1 4 Bolivia 2 0 1 1 -5 1 5 Perú 2 0 0 2 -6 0

El fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17

Perú 1-4 Argentina | Grupo B – Fecha 1

Perú 1-4 Brasil | Grupo B – Fecha 2

Perú vs Bolivia | Grupo B – Fecha 3 – Miércoles 8 de abril

Perú vs Venezuela | Grupo B – Fecha 4 – Viernes 10 de abril

Datos Claves

La Selección Peruana Sub 17 perdió 1-4 ante Brasil en la segunda fecha.

Sub 17 perdió ante en la segunda fecha. El delantero Cometivos anotó el único gol de Perú a los 19 minutos del partido.

anotó el único gol de Perú a los 19 minutos del partido. El equipo nacional enfrentará a Bolivia el miércoles 8 de abril por el Grupo B.