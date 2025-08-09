Borussia Dortmund vs. Juventus: a qué hora y dónde ver en vivo partido amistoso en Alemania

Los equipos europeos vienen trabajando sus últimos amistosos internacionales antes del comienzo de la temporada 2025/2026. En este caso el Borussia Dortmund se enfrentará en Alemania a su similar de la Juventus en un emocionante encuentro. Conoce todos los detalles de este juego a continuación.

Niko Kovač viene trabajando duro en tener un equipo competente para la próxima temporada. En la que esperan tener el objetivo de pelear en los puestos de arriba como ha hecho en los últimos tiempos. Eso sí, en este momento tiene un problema serio para contratar nuevos jugadores. Debido a un trabajo que se tuvo que hacer en la cocina del Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund (Foto: Getty).

Por tal motivo están buscando algunas ventas de última hora para hacer un par de fichajes más. Niklas Sule y Julian Brandt son los apuntados para dejar el club. Sabiendo que podrían no solo reducir el costo de sus salarios, sino también entraría dinero por sus ventas.

Por el lado de la ‘Vieja Señora’ viene siendo comandado por otro croata, Igor Tudor. El conjunto italiano tiene como objetivo volver a salir campeón en la Serie A, por lo que se viene preparando muy bien para regresar a coronarse en el Calcio.

Juventus (Foto: Getty).

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs. Juventus?

El partidazo entre Borussia Dortmund vs. Juventus se desarrollará este domingo 10 de agosto en el Signal Iduna Park en los siguientes horarios:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:30 AM.

Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:30 AM.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:30 PM.

Estados Unidos (PT): 08:30 AM.

México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM.

España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM.

Portugal y Reino Unido: 04:30 PM.

Corea del Sur/Japón: 00:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Borussia Dortmund vs. Juventus?

El Borussia Dortmund vs. Juventus no será transmitido mediante la TV en Latinoamérica. En su reemplazo aparece el streaming que cada vez toma más importancia en el mundo. En este caso DAZN está encargado del encuentro a nivel internacional y será completamente gratis mediante su plataforma.

¿Cómo quedó el último Borussia Dortmund vs. Juventus?

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en el año 2015, también en un amistoso internacional disputado en Suiza, el Estadio elegido fue el Kybunpark. En aquella oportunidad fue victoria para los alemanes por un marcador de 0-2. Los goles fueron de Marco Reus y Pierre-Emerick Abubameyang, dos figuras de los BVB.

