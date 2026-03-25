¿Juegan Luis Díaz y James Rodríguez? Alineaciones titulares para Colombia vs. Croacia, amistoso fecha FIFA

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los clasificados están haciendo las últimas pruebas. Por ese motivo, varios están jugando amistosos internacionales en tierras norteamericanas. Uno de estos juegos será el Colombia ante Croacia, quienes se verán las caras este jueves 26 de marzo.
En este caso, el equipo de Néstor Lorenzo tiene un rival europeo en su grupo. Por lo que enfrentar a un cuadro como el croata le ayudará a poder entender un poco más el fútbol del ‘Viejo Continente’. Aparte de ser un cuadro con un gran nivel que los exigirá en este momento que tiene que probar jugadores.
Mientras tanto, Croacia tiene a un rival americano como es Panamá. Así que en este caso el elenco ‘cafetero’ les podrá servir como muestra para poder conocer un poco más del fútbol de este continente. Con la idea de poder tener un conocimiento pensando en su grupo y también posibles rivales de pasar de fase.
El grupo de Colombia:
- Portugal
- Por definir
- Uzbekistán
- Colombia
El grupo de Croacia:
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Alineaciones confirmadas del Colombia vs. Croacia
COLOMBIA: Álvaro Montero; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jánner Lucumí, Juan David Cabal; Jéfferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.
CROACIA: Dominik Livakovic; Kristijan JakiK, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josip Stanisic; Luka Modric, Petar Susic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Ante Budimir.
¿Cuándo se jugará el Colombia vs. Croacia?
Este encuentro amistoso entre Colombia y Croacia se disputará el próximo jueves 25 de marzo. Este cotejo se llevará a cabo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida desde las 18:30 horas de Perú. La transmisión del encuentro será por Vix, Gol Caracol y RCN.
