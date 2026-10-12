Cristiano Ronaldo le anotó al Neftchi Fergana: ¿Cuántos goles le faltan para llegar a los 1.000?

CR7 marcó el segundo gol en el triunfo de Al Nassr ante el equipo uzbeko por la AFC Champions League Elite. Cada vez se acerca más a los mil goles.

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles en su carrera profesional. Este lunes 12 de octubre anotó el segundo gol de Al Nassr en el triunfo 3-1 ante el FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda fecha de la fase liga de la AFC Champions League Elite. Son menos de 20 goles los que le faltan para llegar a su objetivo.

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CR7 venía de anotar un gol en el 3-0 de Al Nassr ante Al Diriyah Club por la Saudi Pro League 2026-27. Así, había llegado a los 980 goles. Ahora, con esta nueva anotación por el torneo continental, ya son 981 tantos en su carrera profesional y el número 1.000 está cada vez más cerca.

El conjunto dirigido por Ange Postecoglou se había adelantado en el marcador ante el Neftchi con el gol de Ángelo al minuto 33. Cristiano Ronaldo marcó el 2-0 con una buena media vuelta tras una habilitación de pecho de Ayman Yahya (reemplazó a Kingsley Coman, quien se retiró lesionado).

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Cristiano scoring goal number 981 🐐 pic.twitter.com/ryWTUb5PKc — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 12, 2026

Con esta victoria, Al Nassr se recuperó de la dura goleada sufrida en la primera fecha por 4-0 ante Al Ain. Cabe recordar que en esta fase liga deben disputarse ocho partidos, por lo que el club saudí todavía tiene un largo recorrido por delante. Sin embargo, la victoria era necesaria para encaminarse en el torneo continental.

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¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1.000?

Cristiano Ronaldo llegó a los 981 goles marcados en toda su carrera profesional. De esta manera, le faltan 19 para llegar a las 1.000 anotaciones, su máximo objetivo para la parte final de su etapa como futbolista. Este es el detalle de los goles convertidos por el ‘Bicho’ en cada equipo en el que jugó:

Al-Nassr FC: 133 goles

133 goles Real Madrid: 451 goles

451 goles Selección de Portugal: 146 goles

146 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting de Lisboa: 5 goles

¿Cuándo es el próximo partido de Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

CR7 y compañía no tendrán mucho tiempo de descanso. Este jueves 15 de octubre tiene que volver a jugar, aunque lo hará por la Saudi Pro League. El rival en cuestión es el Al Ahli, casualmente, vigente campeón de la AFC Champions League Elite.

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Al Ahli está ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2026-27, por lo que será un duro partido para el portugués. Aunque, su equipo está en el tercer lugar con 19 puntos, dos por detrás del líder Al Hilal.

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