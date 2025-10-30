Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

¿Cuál será el rival de FC Barcelona? Se supo por qué Universitario y Alianza Lima no jugarán ante los ‘Culés’

El amistoso que disputará el 'Barca' en Lima ya tiene escenario tentativo y posible rival. Conoce todos los detalles al respecto.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
FC Barcelona no se enfrentará ni a Universitario ni a Alianza Lima.
© Composición Bolavip PerúFC Barcelona no se enfrentará ni a Universitario ni a Alianza Lima.

El FC Barcelona se alista para disputar un amistoso en territorio peruano, un evento que ha despertado gran expectativa entre los hinchas locales. Sin embargo, recientes declaraciones del periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ han aclarado varios rumores que circulaban sobre los posibles rivales del cuadro ‘azulgrana’.

Publicidad

Según dio a conocer el mencionado comunicador, el equipo catalán no enfrentará ni a Universitario de Deportes ni a Alianza Lima, pese a las especulaciones que surgieron en los últimos días.

Universitario vs. Alianza Lima.

Universitario vs. Alianza Lima.

Universitario y Alianza Lima quedaron descartados

Peralta explicó que Universitario de Deportes no podrá ser parte del amistoso debido a su calendario de pretemporada, que coincide con la fecha prevista para el partido.

Publicidad

No va a ser contra Universitario y tampoco va a ser contra Alianza Lima. La ‘U’ para esa fecha está con días de pretemporada y no lo ve factible, y tampoco otro equipo peruano”, precisó el periodista.

De esta manera, los dos clubes más importantes del país quedaron fuera de la lista de opciones para medirse ante el reconocido cuadro español.

El rival sería Perú y el partido se jugaría en el Monumental

El periodista también reveló que el rival elegido sería la Selección Peruana, que se encuentra en un proceso de renovación bajo la dirección interina de Manuel Barreto.

Publicidad

Lo que sí creo es que el partido se puede jugar en el Monumental. Hasta ayer pensaban que era el Nacional, pero hoy es el Monumental por un tema de aforo y sería con la Selección Peruana, donde también despedirían a Paolo Guerrero”, comentó Peralta.

De concretarse, el duelo no solo marcaría un histórico enfrentamiento entre la ‘Bicolor’ y el Barcelona, sino que también serviría como un homenaje al ‘Depredador’, quien podría despedirse oficialmente del público peruano en dicho compromiso.

Tweet placeholder
Publicidad
FC Barcelona elige Lima para jugar amistoso internacional: ¿Contra Universitario o Selección Peruana?

ver también

FC Barcelona elige Lima para jugar amistoso internacional: ¿Contra Universitario o Selección Peruana?

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Paolo Guerrero sería despedido a lo grande con la Selección Peruana en inesperado partido en Lima
Selección Peruana

Paolo Guerrero sería despedido a lo grande con la Selección Peruana en inesperado partido en Lima

FC Barcelona elige Lima para jugar amistoso: ¿Contra Universitario o Selección Peruana?
Futbol Internacional

FC Barcelona elige Lima para jugar amistoso: ¿Contra Universitario o Selección Peruana?

Tras el triunfo de Real Madrid, así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26
Fútbol europeo

Tras el triunfo de Real Madrid, así quedó la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26

Pronósticos Alianza Lima vs Melgar: los Blanquiazules apuntan al subcampeonato
Apuestas Deportivas

Pronósticos Alianza Lima vs Melgar: los Blanquiazules apuntan al subcampeonato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo