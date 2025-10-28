El FC Barcelona está a punto de confirmar su viaje a Perú para disputar un partido amistoso internacional en diciembre. La noticia, revelada este martes por el diario español Mundo Deportivo, señala que la directiva azulgrana está ultimando los detalles de las negociaciones, impulsada principalmente por una tentadora oferta económica que les permitiría compensar pérdidas recientes.

Publicidad

Publicidad

Barcelona se acerca al Perú para amistoso

Según el medio citado, el factor determinante ha sido la propuesta que oscila entre los 7 y 8 millones de euros, una cifra que el club considera “irrechazable”. Esta decisión cobra especial relevancia después de que el Barça viera frustrados compromisos lucrativos, específicamente los partidos amistosos que se cayeron en Miami (contra el Villarreal) y Libia, lo que ha generado una necesidad urgente de ingresos adicionales para el cierre del año fiscal.

Barcelona estaría viniendo al Perú. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

El contexto financiero ha llevado al presidente Joan Laporta a informar a los capitanes y al cuerpo técnico, liderado por Hansi Flick, sobre la voluntad del club de aceptar la propuesta de jugar en Lima. De concretarse, el equipo principal del Barcelona, con sus figuras estelares como Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Raphinha, viajaría a territorio peruano.

Publicidad

Publicidad

Hay fechas por confirmar todavía en España

La logística del viaje se programaría inmediatamente después de disputar el último partido de La Liga de 2025, el cual debía ser el encuentro contra el Villarreal programado para el sábado 20 de diciembre. Los promotores y el club se encuentran actualmente revisando las fechas exactas, procurando respetar el convenio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) relativo a las vacaciones navideñas.

A nivel local, la gran incógnita sigue siendo el rival. Si bien Universitario de Deportes fue el primer candidato fuerte tras el éxito de su amistoso con el Inter Miami, las complicaciones en su calendario (por la Liga 1 y los posibles playoffs) abrieron la puerta a otras opciones. También se especuló con Alianza Lima, aunque recientemente cobró más fuerza la posibilidad de que el contrincante sea la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

Barcelona deberá buscar un rival también

Con la intención del FC Barcelona confirmada por fuentes cercanas al club, la afición peruana se mantiene a la expectativa de la única pieza faltante: la comunicación oficial que revele si será la “U”, la ‘Bicolor’, u otro equipo, el afortunado en enfrentar al gigante español en Lima el próximo mes de diciembre.