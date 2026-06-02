A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una proyección realizada por Goldman Sachs ha generado gran repercusión al anticipar cómo terminaría el torneo más importante del planeta según un modelo basado en probabilidades y análisis estadísticos.

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De acuerdo con la simulación elaborada por la entidad financiera, la gran final del Mundial 2026 enfrentaría a la Selección de España contra la Selección de Argentina, en un duelo que tendría como vencedor al conjunto español. De cumplirse ese escenario, España volvería a conquistar la Copa del Mundo y levantaría su segundo título tras el obtenido en Sudáfrica 2010.

El estudio también proyecta unas semifinales de altísimo nivel. Por un lado, España eliminaría a la Selección de Francia, mientras que Argentina superaría a la Selección de Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano. De esta manera, españoles y argentinos disputarían el partido decisivo por el título.

En cuanto al encuentro por el tercer lugar, la predicción señala que Francia derrotaría a Brasil y se quedaría con la medalla de bronce. Así, las cuatro selecciones que completarían el podio del torneo serían España, Argentina, Francia y Brasil, consideradas actualmente entre las grandes potencias del fútbol mundial.

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Predicción resultados cuadro de clasificados del Mundial 2026. (Foto: Producción Bolavip)

Las probabilidades de Goldman Sachs para ganar el Mundial 2026

Más allá del cuadro final proyectado, el informe también difundió las probabilidades de campeón para cada selección. La favorita es la Selección de España con un 26% de opciones de conquistar el trofeo, seguida por la Selección de Francia con 19% y la Selección de Argentina con 14%.

Detrás aparecen la Selección de Brasil con 8%, la Selección de Inglaterra y la Selección de Países Bajos con 5% cada una. Más abajo figuran la Selección de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, y la Selección de Alemania con 4%, mientras que la gran sorpresa del ranking es la Selección de Colombia, que aparece con un 2% de posibilidades de levantar la copa según las proyecciones estadísticas.

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Predicción resultados fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Goldman Sachs)

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026 y cuándo termina?

El Mundial 2026 se jugará desde el jueves 11 de junio al domingo 19 de julio.

Datos claves

Goldman Sachs proyecta que España ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

España y Argentina disputarán la final del torneo según la simulación estadística.

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