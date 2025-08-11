Desde Messi a Sergio Ramos: los otros campeones del mundo que siguieron el camino de Mbappé con el Perú

Aunque Kylian Mbappé no pisó suelo peruano, su influencia se sintió confuerza. A través de su fundación “Inspired by KM”, el campeón del mundo con Francia eligió al Perú como uno de los países para expandir su proyecto social, enfocándose en la educación y el deporte para niños y adolescentes de zonas vulnerables.

La organización benéfica, creada en 2020 con el objetivo de apoyar a 98 jóvenes (en alusión a su año de nacimiento), comenzó en París, pero pronto cruzó fronteras.

En el distrito de Ancón, se construyó un colegio de primer nivel y se renovó por completo una cancha de fútbol sintética, todo supervisado por la madre del futbolista, Fayza Lamari, y sus hermanos menores.

Casos similares

Este gesto se suma a una serie de visitas solidarias de otras leyendas del fútbol mundial que también pusieron al Perú en su radar. Figuras como Lionel Messi, Sergio Ramos o Iker Casillas han llegado a distintas regiones del país para apoyar causas humanitarias, reforzando la conexión entre el deporte de élite y el impacto social.

En julio de 2008, solo cinco días después de consagrarse campeón de la Eurocopa con España, Casillas llegó a Cusco como parte de una iniciativa impulsada por una ONG internacional. El legendario portero del Real Madrid, acompañado por Emilio Butragueño, viajó hasta el distrito de Ollantaytambo (Urubamba) donde inauguraron una escuela primaria y compartieron momentos con niños de la zona.

Años más tarde, en julio de 2013, Messi y Neymar aterrizaron en Lima en medio del furor por su sociedad en el Barcelona. Su visita tuvo un propósito benéfico: el “Duelo de Gigantes”, un partido amistoso en el Estadio Nacional que reunió a estrellas del fútbol con el objetivo de recaudar fondos para programas de apoyo a niños y adolescentes peruanos.

Neymar y Lionel Messi en el Duelo de Campeones.

En 2017, Ramos también dejó una marca en el país. El defensor español viajó a Piura tras las devastadoras inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño. La región norte enfrentaba una crisis humanitaria con miles de viviendas destruidas y decenas de víctimas. Ramos recorrió las zonas afectadas y brindó apoyo directo a los damnificados, en especial a los más pequeños.

Sergio Ramos visitando a los damnificados de Piura.

Perú: más que un destino futbolero

La presencia de estas estrellas mundiales en el país demuestra que nuestro país se ha convertido en algo más que una sede para partidos internacionales o giras promocionales. Es también un espacio donde el deporte puede transformar realidades.

Desde un colegio en Ancón hasta visitas a zonas afectadas por desastres naturales, el fútbol ha sido el canal para generar un impacto positivo en miles de vidas peruanas. Y detrás de esos gestos, campeones del mundo han demostrado que su legado va más allá de los títulos: también se escribe en solidaridad.