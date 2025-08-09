De París a Ancón: mamá de Mbappé probó olla común y no ocultó su emoción

Fayza Lamari madre de Kylian Mbappé se encuentra de visita por nuestro país. Llegó desde Francia para poder supervisar al detalle diferentes proyectos de la fundación de su hijo “Inspired by KM” en el Perú. Pero no solo eso, sino también logró compartir un almuerzo con vecinas en ‘María Fe’ en Ancón, en donde se verán beneficiadas con esta obra benéfica del astro del Real Madrid.

Es así como en medio de esta supervisión, la madre del astro francés se dio el tiempo necesario para poder hablar con la prensa, dedicando emotivas palabras no solo para la cultura, sino también la gran hospitalidad del Perú. Halagando como era de esperarse a la gastronomía nacional.

Con respecto a los manjares que degustó Fayza destacó sus favoritos: “El cebiche, la causa, la alverjita verde con seco de pollo… me han encantado”, expresó a los medios de comunicación. No obstante también agregó: “Hemos estado comiendo la cocina de ‘María Fe’ (La olla común que están apoyando y es liderado por la señora Magda). Muy rico. Las personas que nos han recibido, siempre sonrientes, nos han recibido con las manos abiertas y nos han querido“.

Pero eso no es todo, pues también dejó un mensaje de empoderamiento dirigido a las mujeres que vienen participando en este tipo de iniciativas. “Muchas gracias. Arriba las mujeres”, fueron sus palabras que expresó en español, dejando en claro su gran admiración por la labor que vienen realizando en este lugar situado en Ancón.

¿Qué es la fundación Inspired by KM?

Esta fundación, ‘Inspired by KM’ del astro del fútbol Kylian Mbappé nació en enero del año 2020, tras dos años de haber conseguido la Copa del Mundo de Rusia 2018. Iniciativa que tuvo el futbolista en busca de ayudar a niños y niñas con escasos recursos económicos. Buscando mediante diferentes programas educativos e iniciativas ayudar para que en un futuro consigan tener mayores oportunidades.

¿Qué proyectos está haciendo Kylian Mbappé en el Perú?

En este caso, Kylian Mbappé viene trabajando en el Perú en un proyecto que corresponde a un Programa No Escolarizado de Educación Inicial (PRONEI), el cual atiende a niños de entre 0 a 5 años. Con ello se busca promover el juego, la exploración y la interacción en zonas vulnerables. Cabe aclarar que a diferencia de un colegio tradicional, acá la educación no es escolarizada, por lo que no cuenta con docentes titulados, así como tampoco aulas formales.

Proyectos de Inspired by KM.

Pero eso no es todo, sino que también han promovido un espacio recreativo para los niños como es un campo sintético. El cual podrá ser utilizado por más de 160 niños y jóvenes de la zona. Tratando de mantenerlos lejos de los vicios en busca que puedan practicar el deporte que más les gusta.

