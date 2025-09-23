Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano Ronaldo en Jeddah Club vs. Al Nassr por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita

Al Nassr debuta en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo juega por los dieciseisavos de final ante el Jeddah Club de la Segunda División saudí. El portugués arranca el partido desde el banco de suplentes.

Cristiano Ronaldo está en Yeda para este partido, que coincide con el Día Nacional de Arabia Saudita. Sin embargo, va al banco de suplentes en el arranque, ya que buscan darle descanso, pensando en que el próximo viernes 26 de setiembre debe jugar ante Al Ittihad por la Liga Profesional Saudí.

Jeddah Club afronta este duelo con un buen presente, debido a que ganó sus primeros dos partidos en la Segunda División saudí. Buscará dar la sorpresa en su propia ciudad ante uno de los grandes del país.

¿Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano Ronaldo en Jeddah Club vs. Al Nassr?

Jeddah Club vs. Al Nassr, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, no tiene transmisión oficial para Sudamérica. Las únicas pantallas confirmadas para el duelo son Thmanyah para Arabia Saudita y QQ Sports Live para China.

¿A qué hora juegan Jeddah Club vs. Al Nassr?

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:30 AM .

. China: 03:30 AM.

La alineación de Al Nassr para enfrentar a Jeddah Club

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús pone un equipo con mayoría de titulares, pese a ello. La alineación titular tiene a Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

