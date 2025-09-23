Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cristiano Ronaldo

Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano Ronaldo en Jeddah Club vs. Al Nassr por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita

Jeddah Club vs. Al Nassr se juega este martes por la King's Cup de Arabia Saudita. Conoce los detalles del partido.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, figura de Al Nassr.

Al Nassr debuta en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo juega por los dieciseisavos de final ante el Jeddah Club de la Segunda División saudí. El portugués arranca el partido desde el banco de suplentes.

Cristiano Ronaldo está en Yeda para este partido, que coincide con el Día Nacional de Arabia Saudita. Sin embargo, va al banco de suplentes en el arranque, ya que buscan darle descanso, pensando en que el próximo viernes 26 de setiembre debe jugar ante Al Ittihad por la Liga Profesional Saudí.

Jeddah Club afronta este duelo con un buen presente, debido a que ganó sus primeros dos partidos en la Segunda División saudí. Buscará dar la sorpresa en su propia ciudad ante uno de los grandes del país.

Publicidad

¿Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano Ronaldo en Jeddah Club vs. Al Nassr?

Jeddah Club vs. Al Nassr, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, no tiene transmisión oficial para Sudamérica. Las únicas pantallas confirmadas para el duelo son Thmanyah para Arabia Saudita y QQ Sports Live para China.

¿A qué hora juegan Jeddah Club vs. Al Nassr?

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:30 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 12:30 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:30 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 09:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 08:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 04:30 AM.
  • China: 03:30 AM.

La alineación de Al Nassr para enfrentar a Jeddah Club

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús pone un equipo con mayoría de titulares, pese a ello. La alineación titular tiene a Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

Publicidad
Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy para Al Nassr ante Jeddah Club
Futbol Internacional

Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy para Al Nassr ante Jeddah Club

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy con Al Nassr ante Jeddah Club?
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy con Al Nassr ante Jeddah Club?

EN VIVO por YouTube y Twitch: CR7 en Al Nassr vs. Al Ahli, final de Supercopa de Arabia
Futbol Internacional

EN VIVO por YouTube y Twitch: CR7 en Al Nassr vs. Al Ahli, final de Supercopa de Arabia

¿Juega Franco Mastantuono? La alineación del Real Madrid para visitar a Levante
Fútbol europeo

¿Juega Franco Mastantuono? La alineación del Real Madrid para visitar a Levante

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo