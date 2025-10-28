En medio de los rumores con Universitario, Ricardo Gareca confesó donde quiere dirigir

La planificación de Universitario de Deportes para la temporada 2026, con la posible continuidad de Jorge Fossati, ha generado muchos rumores. Uno de los nombres que sonó con fuerza fue el de Ricardo Gareca, extécnico de la Selección Peruana, cuyo pasado exitoso en el país siempre crea expectación.

Publicidad

Publicidad

¿Universitario está en su camino inmediato?

Sin embargo, el propio Ricardo Gareca aclaró su situación actual y sus ambiciones en una entrevista con INFOBAE. Aunque no mencionó directamente a Universitario, sus declaraciones sugieren que busca desafíos de alto calibre en esta etapa de su carrera, lo que pone en duda un retorno al fútbol peruano a corto plazo.

Ricardo Gareca enfrentando al Perú de Jorge Fossati. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

El “Tigre” enfatizó su autoexigencia profesional y sus metas. “No, a mí me faltan tantas cosas… Uno se torna muy exigente con uno mismo, pero tengo capacidad de análisis. Pero uno nunca se conforma, siempre quiere un nuevo desafío”, expresó el estratega que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años. Esta búsqueda constante de proyectos de máxima envergadura es lo que impulsa sus aspiraciones.

Publicidad

Publicidad

Ricardo Gareca elige a su próximo destino

En este sentido, Gareca confesó abiertamente los equipos y selecciones que realmente anhela dirigir: “Equipos de la talla de Boca, de River, siempre uno anhela la Selección Argentina, siempre uno anhela todos esos desafíos, pero no siempre se presentan”. Con esto, establece un nivel de aspiración que parece estar muy por encima de la Liga 1 peruana.

Sobre una posible preferencia entre los gigantes argentinos o la Albiceleste, el DT se mostró flexible, indicando que está abierto a cualquier proyecto que lo motive. “Para cualquiera. Lo primero que de pronto se me presente y sobre todo que me guste, no tendría problema, no tendría que elegir uno u otro. Salvo que me hablen los tres simultáneamente (risas)”, precisó Gareca.

Publicidad

Publicidad

Universitario debe esperar un poco más

Así, mientras en Perú el director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, se enfoca en la posible renovación de Jorge Fossati tras el tricampeonato, las palabras de Ricardo Gareca sugieren que su futuro inmediato está ligado a la espera de un proyecto al más alto nivel del fútbol sudamericano, especialmente en Argentina, enfriando cualquier rumor sobre su llegada a Ate.