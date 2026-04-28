¿FIFA copia a la Liga 1 de Perú? Evalúan cambio de regla a nivel mundial con jugadores sub 20

El Consejo de la FIFA se reunió este martes 28 de abril en Vancouver, Canadá, en vísperas al 76º Congreso del organismo, que se realizará el 30 del corriente mes. Durante esta importante reunión, se definieron algunas cuestiones para el futuro del fútbol mundial. Una de las acciones que pasó desapercibida pasa por un posible cambio de regla que beneficiará a los jugadores Sub 20 o Sub 21. Una medida similar será implementada en la Liga 1 de Perú en 2027.

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La FIFA informó en un comunicado de prensa todos los temas que se trataron en el Consejo realizado este martes. Se aprobó un aumento en los premios para las selecciones participantes del Mundial 2026 y hubo cambios en reglas específicas con la colaboración de la IFAB (The International Football Association Board).

Gianni Infantino encabezó el Consejo de la FIFA en Vancouver (Prensa FIFA).

En detalle, hubo cambios en las disposiciones de las tarjetas amarillas para la próxima Copa del Mundo: se limpiarán las amonestaciones después de la fase de grupos y de cuartos de final. En tanto, habrá expulsiones para aquellos jugadores que “abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro y cuando se tapen la boca al encararse a los adversarios”.

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Pero, uno de los temas que pasó desapercibido y aprobó la FIFA, tiene que ver con un proceso de consulta a todos los interesados para un cambio reglamentario que involucra a los jugadores de categorías Sub 20 o Sub 21.

La nueva regla que impulsa la FIFA con los jugadores Sub 20 y Sub 21

De acuerdo al comunicado de prensa, “el Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego“.

Se trata de un cambio que puede implementarse a nivel mundial a partir de 2027. Se presentará la propuesta para el Consejo de la FIFA de dicho año. Para ello, antes, habrá averiguaciones y opiniones respecto a qué tan potable y beneficioso pueda resultar su implementación.

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FIFA buscará aprobar este cambio de regla (Comunicado de prensa).

Cabe destacar que esto sería pasar a una obligación para que los equipos incluyan jugadores menores de 20 o 21 años dentro del campo de juego en sus partidos. Hay ligas que ya implementan esto, mientras que otras están en plena evaluación o a punto de promoverlas. Este es el caso de la Liga 1 de Perú.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, adelantó implementación de regla para jugadores Sub 20 en Liga 1

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Hace pocos días, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, atendió a los medios de comunicación e informó que habrá varios cambios para la disputa de los torneos de la Liga 1 y la Liga 2, es decir, Primera y Segunda División del Perú.

El principal cambio será el recorte en la participación de jugadores extranjeros. En este sentido, cada club está autorizado a inscribir y alinear simultáneamente a siete futbolistas foráneos. Ese número buscará reducirse con vistas a potenciar el talento nacional.

“La FPF ha determinado que para el próximo año, tanto en Liga1 y Liga2 la participación de los extranjeros será recortada de manera progresiva. Habrá participación de la Sub20 en la Lig1”



Agustín Lozano, Presidente de la FPF



📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/afZmgdBZ8T — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 24, 2026

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Precisamente, para ello, Lozano también informó que, en ambos torneos de Primera y Segunda División, los clubes se verán obligados a contar con jugadores Sub 20 para sus partidos. Casualmente, coincide con la medida que la FIFA busca impulsar pensando en el próximo año.

“Son disposiciones que se han tomado en bienestar del fútbol peruano. Además, son para cumplirlas, las cuales obedecen a un estudio responsable en donde han participado diferentes autores como la FPF, la FIFA y la Conmebol“, aseguró el mandatario de la FPF.

Con la apertura del proceso de consulta, FIFA abre el camino para que en todo el mundo se potencie el talento joven y tenga participación temprana en el profesionalismo. El Perú ya adelantó sus planes y el máximo organismo del fútbol mundial va camino a lo mismo.

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