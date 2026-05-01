Tras perder ante Independiente Medellín, Cusco FC pierde 75 mil dólares por denuncia ante la FIFA y el TAS

Cusco FC perdió un partido clave en la Copa Libertadores 2026 ante Independiente Medellín por 1-0 en Colombia. El resultado lo deja al conjunto de Alejandro Orfila sin unidades y en el último lugar del Grupo A de competencia. Horas después de esto, se conoció una resolución del TAS que obliga al conjunto peruano a indemnizar a un futbolista uruguayo, luego de que éste lo denunció ante la FIFA.

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El presente deportivo de Cusco FC es bastante irregular. Si bien está levantando en Liga 1 y ya se ubica en el sexto puesto del Torneo Apertura 2026, en la Copa Libertadores no ha sumado puntos y quedó muy complicado, incluso para llegar al tercer lugar que lo lleva a la Sudamericana.

Al margen de esto, en el lado institucional, los ‘Guerreros Dorados’ han tenido que lidiar con un problema ante la FIFA y el TAS. Van a tener que indemnizar a un exjugador del club, el uruguayo Felipe Rodríguez Valla, quien fue parte del primer equipo en las temporada 2022 y 2023 hasta que se le rescindió el contrato.

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Cusco FC deberá pagarle 75 mil dólares a Felipe Rodríguez Valla

Luego de su resultado deportivo en Medellín, Cusco FC recibió el fallo oficial del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de su apelación por el caso Felipe Rodríguez Valla. Finalmente, el organismo dictaminó que el conjunto peruano debe pagarle un monto de 75 mil dólares de indemnización, según informó el reconocido abogado Marcelo Bee Sellares.

¿Cómo fue el caso? Tras la finalización de su ciclo en el club, Rodríguez Valla denunció ante la FIFA a Cusco FC por incumplimiento de contrato. Según detalles del caso, expuestos por la mencionada fuente, el futbolista padecía un trastorno psicológico (ludopatía). El club rescindió el vínculo sin justa causa, alegando que fue a recibir un tratamiento a Uruguay sin autorización.

La primera resolución del caso la dieron los órganos competentes de la FIFA. En febrero de 2025, se conoció un fallo favorable para el jugador y el club del Cusco se vio obligado a pagar un monto de 250 mil dólares de indemnización. Sin embargo, apelaron tal resolución ante el TAS.

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Finalmente, este tribunal deportivo redujo el monto de sanción para Cusco. Según expuso el organismo en sus fundamentos, hubo una responsabilidad por parte del jugador por ausentarse y viajar a Uruguay sin autorización. Así, en base a las normas de indemnización terminó por dejar el monto de poco más de 75 mil dólares como pago final (serían unos 76,555 dólares más intereses).

Fallo oficial del TAS por la apelación de Cusco FC (X @mbeesellares).

Así, el futbolista recibirá el monto correspondiente tras por la rescisión unilateral de contrato. Actualmente, el uruguayo no tiene equipo tras terminar su vínculo con Miami FC a fines de 2025.

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Los próximos partidos de Cusco FC

Tras lo sucedido con Independiente Medellín, Cusco FC deberá concentrarse en la Liga 1 para seguir sumando puntos y escalando posiciones en el Torneo Apertura 2026. Su próximo partido será en el Estadio Alberto Gallardo ante Sporting Cristal, actual 11º en la tabla de posiciones, el próximo domingo 3 de mayo desde las 11:00 de la mañana.

En tanto, por Copa Libertadores, tendrá revancha rápido. Luego a de perder ante el DIM, recibirá en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a Estudiantes de La Plata en busca de sus primeros puntos. Este duelo se jugará el miércoles 6 de mayo desde las 17:00 horas local.

Datos claves

75 mil dólares pagará Cusco FC a Felipe Rodríguez Valla por fallo del TAS.

pagará Cusco FC a Felipe Rodríguez Valla por fallo del TAS. 1-0 perdió Cusco FC ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026.

perdió Cusco FC ante Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2026. 3 de mayo jugará Cusco FC ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura.