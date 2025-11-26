¿Juega Cristiano Ronaldo? La alineación de Al Nassr para enfrentar a FC Istiklol Dushanbe por la AFC Champions League Two

Al Nassr, equipo que tiene a Cristiano Ronaldo como máxima figura, visita al FC Istiklol Dushanbe en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. Este duelo se juega este miércoles 26 de noviembre desde las 08:45 horas (Lima) en el Estadio Central Republicano de Tayikistán. Disney+ Premium transmite en vivo este encuentro para toda Sudamérica, Centroamérica y México.
Penúltimo partido de la fase de grupos de la AFC Champions League Two. Al Nassr necesita sumar sólo un punto para asegurarse no sólo el pase a octavos de final, sino también el primer lugar del grupo. Para este encuentro, como ha pasado durante toda esta fase, Cristiano Ronaldo no fue convocado.
La ausencia de Cristiano Ronaldo ante FC Istiklol Dushanbe
CR7 no fue parte de la delegación de Al Nassr que viajó a Tayikistán para este partido ante FC Istiklol Dushanbe. Si bien venía en gran momento por su golazo de chalaca ante Al Khaleej por la Saudi Pro League el pasado domingo, verá descanso en este encuentro.
Jorge Jesús, entrenador del conjunto de Riad, ha acordado con el propio Cristiano que dispute solamente los partidos del fútbol local. La decisión está apuntada a resguardar el físico de la máxima figura del equipo y, ciertamente, darle descanso en estos partidos de la AFC Champions League Two. Por lo tanto, ni siquiera formó parte del viaje a Tayikistán.
La prioridad para CR7 y Jorge Jesús pasa por lograr ese título de la Saudi Pro League, que le ha sido esquivo al crack de 40 años. Por ahora, va por buen camino, ya que es líder absoluto con puntaje ideal: 9 victorias en 9 partidos.
Para le partido ante FC Istiklol Dushanbe, al no estar Cristiano Ronaldo, otros extranjeros estarán a disposición como Joao Félix, Sadio Mané, Marcelo Brozovic y hasta el arquero brasileño Bento.
La posible alineación de Al Nassr para jugar ante FC Istiklol Dushanbe
De esta forma, sin Cristiano Ronaldo, la alineación titular de Al Nassr que pondría Jorge Jesús en campo tendría a Bento; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, Joao Félix, Abdulrahman Ghareeb; y Sadio Mané.
¿A qué hora se juega FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr?
FC Istiklol Dushanbe y Al Nassr se enfrentan por la fecha 5 del grupo D de la AFC Champions League Two 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este miércoles 26 de noviembre es a las 08:45 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 10:45 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 09:45 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 05:45 horas. Y en México, comienza a las 07:45 horas.
¿Dónde ver en vivo FC Istiklol Dushanbe vs. Al Nassr?
FC Istiklol vs. Al Nassr, duelo correspondiente a la jornada 5 de la AFC Champions League Two 2025-26, tiene transmisión en vivo de Disney+ Premium para toda Sudamérica, Centroamérica y México.