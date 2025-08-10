La condición que puso el Real Madrid para contratar a Benjamin Pavard

El Real Madrid todavía no tiene cerrado su plantel al 100%. El entrenador Xabi Alonso tendría pensado dejar que llegue algún jugador más si es que cumple con una de sus grandes condiciones. Eso sí, esto no es nada fácil que se pueda llegar a dar. Lo que hace complicado que en este momento se pueda avistar un fichaje de último minuto.

Publicidad

Publicidad

Justo en este momento uno de los nombres que más ha sonado es el de Benjamin Pavard. Uno de los jugadores que en su momento el DT francés Zinedine Zidane estuvo muy interesado en poder traer a la ‘Casa Blanca’. Pero que no se logró dar, no obstante ahora podría darse una oportunidad de oro debido a que en el Inter de Milán tienen contemplado su salida.

Benjamin Pavard (Foto: Getty).

Eso sí, hay una condición para que pueda convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Para comenzar tienen que hacer espacio en el plantel para que pueda llegar sin problemas. Pero en este caso la salida de Ferland Mendy y David Alaba resulta ser un dolor de cabeza para los madrileños. No los quieren más en el club, pero venderlos resulta complejo por el alto costo de sus sueldos. Esta situación complica cualquier llegada al Santiago Bernabéu de nuevos defensores.

Publicidad

Publicidad

En este caso el cuadro ‘merengue’ está interesado en ficharlo sabiendo que puede llegar a préstamo. Esto debido a su gran versatilidad para jugar tanto como defensor central como lateral. Pero como se menciona, la salida del francés y el austriaco complican cualquier traspaso.

La defensa del Real Madrid

Sabiendo esta situación, el entrenador Xabi Alonso tiene en claro que es complicado un movimiento de último minuto. Por ese motivo viene entrenando con los jugadores que actualmente tiene en el plantel, sabiendo que serán los jugadores con los que tenga que afrontar esta campaña 2025/2026.

Trent Alexander Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, Marcos Asensio, David Alaba, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Fran García son los nombres de los jugadores que en este momento tienen en el club. Grandes competidores para lograr pelear por un puesto en el once titular.

Publicidad

Publicidad

Entrenamiento Real Madrid (Foto: Getty).

Por lo pronto a los ‘blancos’ se le viene un último reto antes del comienzo de lo que será la temporada de LaLiga. En este caso jugará frente al WSG Tirol de Austria este martes 12 de agosto desde las 12:00 del medio día en el Tivoli Stadion Tirol.

Benjamin Pavard un jugador complicado

Eso sí, Benjamin Pavard no es un jugador fácil de tratar, en su momento con el Bayern Múnich tuvo varios problemas de indisciplina que terminó por colmar la paciencia de la directiva. Esto hizo que lo terminen de vender al Inter de Milán. Club con el que tiene contrato hasta el 2028, pero ya están buscando su salida antes de tiempo.

Publicidad

Publicidad

ver también Más de 2.000 millones de euros en gastos: los 12 fichajes más caros de la Premier League en el mercado 2025-26