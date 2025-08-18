La rompió toda contra Universitario en Copa Libertadores y ahora es convocado a la Selección Argentina

José “El Flaco” López, el imponente delantero argentino de Palmeiras, se erigió como la figura indiscutible en el reciente enfrentamiento contra Universitario de Deportes en el emblemático Estadio Monumental de Lima – Perú. Su brillante actuación, que incluyó un doblete, no solo aseguró una contundente victoria para su equipo, sino que prácticamente selló la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, dejando a los hinchas cremas sumidos en la frustración.

Reciente convocado en la Selección Argentina

La presencia de López en el campo fue una constante amenaza, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la defensa peruana. Su destacada performance, marcada por goles decisivos que demostraron su olfato goleador y una notable capacidad para desmarcarse y finalizar jugadas, se complementó con un despliegue físico impresionante. López no solo aportó en el ataque, sino que también mostró una incansable labor en la presión y recuperación del balón, contribuyendo al equilibrio del equipo.

Esta actuación magistral no pasó desapercibida; captó la atención no solo de la prensa especializada, que lo elogió efusivamente, sino también, y de manera crucial, del cuerpo técnico de la Selección Argentina, quienes ya lo tenían en el radar. Este brillante momento de forma es el reflejo de un presente glorioso que vive el exjugador de Lanús. Desde su llegada a Palmeiras, bajo la dirección estratégica del reconocido técnico portugués Abel Ferreira, “El Flaco” se ha consolidado como una pieza fundamental y el referente ofensivo del ataque. Su completa adaptación al exigente fútbol brasileño ha sido asombrosa, permitiéndole explotar todo su potencial.

El Flaco López está en la lista de candidatos de la Selección Argentina. (Foto: X).

Prueba de ello es su posición como máximo goleador de su equipo en la Copa Libertadores, un torneo donde la competencia es feroz y solo los mejores logran destacarse. López no es solo un goleador; es un símbolo de la solidez ofensiva del Verdao, un equipo que se caracteriza por su pragmatismo y eficacia. Su capacidad goleadora, que se manifiesta en su habilidad para definir tanto con la cabeza como con ambos pies, y su imponente presencia en el área, que lo convierte en un objetivo constante para los centros y pases filtrados, lo han posicionado como un jugador clave en uno de los equipos más potentes y exitosos del continente sudamericano.

El Flaco López tiene un gran nivel en Brasil

Palmeiras, con su estilo de juego dominante, ha encontrado en López el delantero que necesitaban para complementar su esquema y potenciar su ataque. La merecida convocatoria de López a la Selección Argentina, bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, no solo es un reconocimiento a su impresionante desempeño a nivel de club, que se ha mantenido constante y en ascenso, sino que también confirma que su talento está listo para brillar en el escenario internacional. Esta llamada a la Albiceleste representa la culminación de un proceso de maduración y mejora continua.

José López jugando contra Universitario. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Su trayectoria es la de un delantero que, a base de goles cruciales, actuaciones sobresalientes en partidos de alta exigencia y una dedicación inquebrantable, ha alcanzado la cima de su carrera profesional. Ahora, tendrá la oportunidad de demostrar en su país el mismo nivel superlativo que lo ha convertido en una figura rutilante en Brasil y, quién sabe, consolidarse como una alternativa importante en el ataque de una de las selecciones más prestigiosas del mundo.