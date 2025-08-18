Asesor FIFA dio tajante opinión sobre el gol anulado a Alex Valera con Universitario: “El VAR…”

La polémica por el gol anulado a Alex Valera en el partido entre Sport Huancayo y Universitario sigue generando reacciones. Esta vez fue el asesor FIFA Miguel Scime, especialista en arbitraje y exmiembro de la Comisión de Árbitros de Conmebol, quien se pronunció sobre lo ocurrido.

“El asistente, al perder la línea de referencia, provoca la primera equivocación. El VAR, cuya función es corregir errores claros y obvios, no realiza el ajuste de líneas correctamente, confirmando erróneamente la decisión”, señala en primera instancia.

“El gol fue anulado indebidamente, afectando el resultado final del partido”, explicó Scime en su canal de YouTube, donde además compartió un análisis en video de la jugada.

Scime explicó por qué no había fuera de juego en la acción de Valera

El especialista en reglas de juego detalló el motivo por el cual el cobro fue técnicamente equivocado. Según explicó, Carabalí, quien habilita a Valera, estaba a la misma altura que el penúltimo defensor, lo que anula cualquier infracción por posición adelantada.

“Un jugador está en posición de fuera de juego solo si cabeza, tronco o pierna están más cerca de la portería rival que el penúltimo adversario y el balón. El límite superior del brazo se fija en la axila. No hay infracción si el jugador está a la misma altura que el penúltimo defensor. En esta acción, al revisar con distintos ángulos y velocidades, se aprecia que el atacante se encontraba a la misma altura, por lo que no debía sancionarse fuera de juego”, precisó.

Criticó duramente el uso del VAR en la Liga 1

Posterior a ello, Scime también fue directo al evaluar la forma en que se aplicó la tecnología en esta jugada:“El VAR procede a revisar la jugada con la tecnología disponible. Se trazan las líneas, pero la ejecución deja dudas claras: el ajuste inicial no respeta con precisión los puntos de referencia corporales válidos (cabeza, tronco o pierna). El ángulo de cámara utilizado no garantiza exactitud absoluta”, apuntó.

Con esto, el exasesor de arbitraje de FIFA no solo señaló fallas técnicas, sino también conceptuales en el uso del VAR en la Liga 1, lo que vuelve a encender el debate sobre la capacitación y aplicación del sistema en el fútbol peruano.

