¿Debió ser expulsado? Dura entrada de Hugo Ancajima provoca enojo en Sport Huancayo vs. Universitario

El partido entre Sport Huancayo y Universitario terminó en empate 1-1 en el IPD Huancayo este domingo, correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. Más allá del resultado, el encuentro no le escapó a la polémica. En el primer tiempo, una dura entrada de Hugo Ancajima provocó enojo en el local, que reclamó expulsión.

Con el partido 1-0 por el golazo de Álex Valera a los 8 minutos de juego, Universitario dominaba en el juego, con un José Carabalí muy activo por la izquierda. En tanto, por el sector derecho, Hugo Ancajima, quien reemplazó a Andy Polo (ausente por descanso), le costó sostenerse en el encuentro.

No obstante, Ancajima fue el protagonista de una brutal jugada sobre los 38 minutos. Cuando fue a disputar un balón largo, le fue con la plancha encima del tobillo de Josuee Herrera. La jugada continuó, pero se detuvo luego porque el jugador de Huancayo estaba visiblemente afectado.

El árbitro Pablo López ni siquiera le sacó tarjeta amarilla a Ancajima por la violenta acción. El VAR, comandado por César García, tampoco intervino para considerar al menos la expulsión para el jugador ‘crema’. Por eso, hubo fuerte enojo de jugadores y cuerpo técnico local.

La otra polémica del partido con el segundo gol anulado a Álex Valera por presunto offside de Carabalí

En el segundo tiempo, se dio otra jugada polémica, que condicionó el resultado final. Es que Álex Valera anotó su doblete personal para el 2-0 de Universitario al minuto 12 del complemento. Sin embargo, Pablo López lo anuló por un presunto offside luego de que su línea levantó la bandera.

Había incredulidad de parte de los jugadores ‘cremas’ y hasta de los periodistas de L1 Max en la transmisión por televisión debido a que no comprendían de qué offside se trataba. Finalmente, varios minutos después, mostraron el presunto offside José Carabalí al inicio de la jugada, aunque hay dudas por las posiciones de las líneas hechas por el VAR.

Para colmo, cinco minutos después, llegó el gol de Sport Huancayo de la mano de Javier Sanguinetti, luego de un fallo de Williams Riveros. Al final, el 1-1 fue el resultado definitivo del encuentro, aunque todo pudo haber cambiado con la posible expulsión de Ancajima o si hubiesen validado el segundo tanto de Valera.

