Universitario de Deportes vuelve a ser noticia, pero no por las razones que se esperaría. El cuadro ‘Crema’ tuvo un partido con un par de jugadas polémicas que terminaron en un empate 1-1 frente a Sport Huancayo. Esto ha hecho que varios de los directivos del conjunto de Ate salgan a levantar la voz. Y han tomado una decisión importante debido a los errores arbitrales que consideran los vienen perjudicando constantemente.

La jugada más polémica del partido fue un gol que le terminaron anulando a Álex Valera. Según lo que pudieron dar a conocer desde el VAR hubo una posición adelantada de José Carabalí. Decisión que para muchos fue un “robo” total de parte de los árbitros. Es por eso que el asesor legal del club, Adrián Gilabert confirmó que tomarán acciones legales ante tanto error en contra de ellos.

Offside de José Carabalí (Foto: Captura L1 Max).

“Vamos a tomar acciones legales. Es rarísimo. Universitario es un equipo fuerte, nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase. Lo que no pueden hacer en la cancha lo hacen de esa manera no?“, fueron las palabras a la prensa tras el empate ante el ‘Rojo Matador’.

Franco Velazco saca las ‘garras’ por Universitario

Por otro lado, el nuevo Administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco también quedó muy molesto por el resultado en Huancayo. Por lo que no dudó en escribir en sus redes demostrando su disconformidad con el arbitraje. Aparte de deslizar la posibilidad que estos errores se deben a una presión para que firmen con 1190 por los derechos de TV el próximo año.

“Cuidado con disfrazar los intereses particulares con incompetencias por el “mal uso” de la tecnología de quienes la manejan. Y después de acuerdos y plataformas de TV, vienen penales a favor en un lado, goles anulados en otros, etc. Pura coincidencia? La nueva Liga 1 tiene mucho por limpiar o, digamos, por hacer. Hay una consigna, pero nosotros también tenemos la nuestra. ¡Y Dale U!”, fueron sus duras palabras con dirección a la Videna.

Las palabras de Franco Velazco (Foto: X).

En este caso, Velazco tuvo una respuesta por parte del hincha que entiende el malestar del Administrador, pero también piden un ‘mea culpa’. Sobre todo sabiendo que no han tenido buenos partidos, lo que claro que los viene perjudicando en el torneo nacional e internacional.

Hinchas molestos (Foto: X).

¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Ahora Universitario de Deportes se le viene un duro partido en Brasil, viajarán a enfrentar a Palmeiras. Este encuentro es por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Encuentro que se disputará el siguiente jueves 21 de agosto desde las 19:30 horas en el Estadio Allianz Parque.

Mientras tanto, a nivel local se les viene uno de los partidos más importantes frente a Alianza Lima. Duelo que se llevará a cabo el día domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental de Ate.

