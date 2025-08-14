Xabi Alonso eligió al nuevo Toni Kroos para liderar al Real Madrid: “Apuesta por él”

La marcha de Toni Kroos ha dejado un vacío inmenso en el mediocampo del Real Madrid, un hueco que no solo afecta la posesión y la distribución, sino también la cadencia y el control estratégico del juego. Este rol, vital para la fluidez del equipo, requería una solución inmediata y de peso. Sin embargo, Xabi Alonso, el recién llegado estratega merengue, ha sorprendido a muchos al optar por una respuesta interna en lugar de la esperada búsqueda de un fichaje galáctico. La mirada del técnico español se ha posado en Arda Güler, el joven prodigio turco.

Publicidad

Publicidad

El nuevo Toni Kroos del Real Madrid

Según reportes del diario AS y fuentes cercanas al club, la pretemporada ha sido el escenario donde Güler ha deslumbrado al cuerpo técnico. Su rendimiento en los entrenamientos y partidos amistosos ha convencido a Alonso del inmenso potencial del turco, considerándolo el sucesor idóneo para asumir la batuta en la zona medular. Esta decisión, lejos de ser conservadora, implica una asignación de responsabilidad monumental para Güler, trascendiendo con creces su rol habitual de mediapunta ofensivo. Ahora, su misión será la de un metrónomo, un organizador que dicte el ritmo y la dirección del ataque blanco, asumiendo una carga de juego que antes recaía en los experimentados hombros de Kroos.

La confianza de Xabi Alonso en Güler no es una mera suposición; se ha manifestado con una claridad meridiana en sus declaraciones. El entrenador ha enfatizado la importancia de que el joven talento tenga el balón en sus pies, resumiendo su filosofía con una frase contundente y reveladora: “Cuanto más toque el balón, más va a ayudar al equipo”. Esta estrategia es un claro indicio de la intención de Alonso de potenciar al máximo la capacidad de Güler para la distribución precisa, la visión de juego y la organización meticulosa desde el centro del campo. Se busca emular el perfil de un mediocentro creativo y organizador que Kroos ejecutó a la perfección durante una década, convirtiéndose en el cerebro de múltiples éxitos.

ver también Bombazo en la Premier League: El plan de Manchester City y Tottenham para sacar a Rodrygo del Real Madrid

Arda Güler trabajando en el Real Madrid. (Photo by Jan Hetfleisch/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

ver también Corinthians de André Carrillo envuelto en un terrible problema con FIFA por varios millones de dólares

Real Madrid satisfecho con Arda Güler

Con esta elección, el Real Madrid no solo cubre una posición vital en el esquema táctico, sino que también realiza una inversión significativa en el desarrollo y la consolidación de una de sus mayores promesas. Y lo hace bajo la guía de un exjugador que comprende a fondo, desde la experiencia y la maestría, el arte de dominar el centro del campo y orquestar el juego. La apuesta por Güler es, en esencia, un mensaje contundente y visionario de Xabi Alonso. Es una declaración de intenciones que proclama que el futuro del Real Madrid se forjará, en gran medida, con el talento emergente de su propia cantera y con la inversión en jóvenes promesas.

El joven turco, que apenas disfrutó de minutos la temporada pasada, relegado a un papel secundario, se posiciona ahora como una pieza central e indiscutible del nuevo proyecto blanco. Su habilidad para gestionar la presión inherente a vestir la camiseta del Real Madrid y consolidarse en un rol tan exigente y de tanta trascendencia será, sin duda, una de las narrativas más atractivas y seguidas de la temporada. Con el respaldo incondicional de su entrenador y el apoyo estricto del club, Arda Güler tiene la oportunidad dorada de transformarse en el tan anhelado “nuevo Kroos” y, con ello, dejar una huella imborrable en la historia del Santiago Bernabéu, marcando una era con su talento y visión desde el corazón del campo.