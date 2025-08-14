PSG piensa en la salida de uno de los héroes en la Supercopa de Europa ante Tottenham: Premier League interesada

El mercado de pases aún puede traer sorpresas para el PSG. Según información revelada por el periodista Fabrice Hawkins, el club parisino estaría dispuesto a dejar salir a Kang-in Lee si llega una oferta convincente.

El mediocampista surcoreano, que fue uno de los protagonistas en la reciente victoria sobre Tottenham en la Supercopa de Europa, podría continuar su carrera en la Premier League.

El próximo destino de Kang-in Lee

De acuerdo al reporte, varios clubes ingleses ya han mostrado interés en el futbolista de 23 años, que llegó al PSG en 2023 procedente del Mallorca. Si bien no se han revelado los nombres de los equipos, se trataría de instituciones con capacidad económica suficiente como para seducir tanto al jugador como al club francés.

“Kang-in Lee podría dejar el PSG si llega una buena oferta. Los clubes de la Premier League ya han preguntado por él y, si deja el club francés, será reemplazado”, informó Hawkins a través de sus redes sociales.

La salida del jugador abriría la puerta a una posible incorporación en esa zona del campo, algo que Luis Enrique y la directiva ya tendrían previsto si la transferencia se concreta.

Brilló ante Tottenham

Kang-in Lee fue uno de los puntos altos del PSG en la reciente Supercopa de Europa, donde los parisinos vencieron al Tottenham en un duelo que marcó el inicio oficial de la temporada para ambos clubes.

Su rendimiento, capacidad de asociación y visión de juego lo convirtieron en una de las figuras del encuentro, lo que habría despertado el interés de equipos de la Premier League que buscan reforzar el mediocampo antes del cierre del mercado.

