El Manchester City ha dado un golpe de autoridad definitivo tras vencer 2-1 al Arsenal en un Etihad Stadium vibrante este 19 de abril de 2026. El equipo de Pep Guardiola logró recortar la distancia en la tabla y ahora depende de sí mismo para coronarse campeón, dejando al Arsenal en una situación crítica.
Rayan Cherki fue el gran protagonista del arranque al abrir el marcador a los 15 minutos con una brillante jugada individual que desarmó a la defensa londinense. Este gol tempranero cambió el guion del partido, obligando a los “Gunners” a arriesgar más de la cuenta en territorio enemigo.
Rayan Cherki hace historia con un registro inédito
Con su anotación de hoy, el joven mediocampista francés hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Premier League esta campaña en alcanzar el “doble-doble”. Cherki ya registra un total de 10 goles y 12 asistencias en todas las competiciones del curso 2025-2026.
Manchester City venció al Arsenal como local por Premier League. (Foto: X).
Su capacidad para conectar con la ofensiva ha sido clave para que el City mantenga su racha ganadora en el momento más importante del año. El ex del Lyon se ha consolidado como la pieza creativa que Guardiola necesitaba para romper bloques defensivos tan sólidos como el de Arteta.
Haaland sentencia el duelo y acerca el título al Etihad
A pesar del esfuerzo del Arsenal por reaccionar, la figura de Erling Haaland apareció en la segunda mitad para sentenciar el encuentro con un remate implacable. El delantero noruego alcanzó los 23 goles en el campeonato local, reafirmando su dominio en las áreas y asegurando tres puntos de oro.
Este resultado consolida la hegemonía reciente de los “Citizens”, quienes ya habían derrotado a los de Mikel Arteta en la final de la Carabao Cup. La derrota deja al Arsenal con una mínima ventaja de dos puntos, pero con la enorme presión de que el City aún tiene un partido pendiente por jugar.
El Manchester City venció 2-1 al Arsenal el 19 de abril de 2026 en Manchester.
El francés Rayan Cherki marcó el primer gol y alcanzó 10 goles y 12 asistencias.
El delantero Erling Haaland anotó su gol número 23 para sentenciar la victoria del City.
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¡FINAL DEL PARTIDO!
Ganó Manchester City con goles de Rayan Cherki y Erling Haaland. Ante un Arsenal que se complicó demasiado en defensa. Agradecemos a todos nuestros seguidores por acompañarnos en esta oportunidad. Hasta una nueva transmisión. Abrazo grande.
90+4': SE LA PERDIÓ ARSENAL
Kai Havertz ganó de cabeza perfecto, pero apenas se fue desviado el disparo de La Cobra. Era servicio perfecto de Leandro Trossard.
90+3': SE DEFIENDEN CON TODO
Manchester City metido atrás, rechaza de cabeza un centro preciso. Matheus Nunes evitó un empate seguro.
¡TIEMPO ADICIONAL!
Se jugarán 7 minutos de complemento en este Manchester City 2-1 Arsenal.
89': VAN POR EL EMPATE
Arsenal quiere alcanzar la igualdad de la manera que sea más factible. Manchester City ahora se resguarda atrás.
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85': CAMBIOS EN EL PARTIDO
Rayan Cherki se retira, ingresando en su posición Phil Foden para Manchester City. Mientras que en el Arsenal, Viktor Gyökeres entra por Zubimendi.
83': DECISIÓN ARBITRAL
Gabriel Magalhães discute con Erling Haaland después de una pelota dividida. Siendo amonestados los dos jugadores, porque tuvieron un tenso careo.
79': DE MANMERA INCANZABLE
Arsenal quiere alcanzar siquiera el empate. Por eso se puede sentir hasta la tensión en el ambiente.
73': SE SALVÓ EL MANCHESTER CITY
Gran oportunidad de Gabriel Magalhães que remata de cabeza. El palo evitó que Gianluigi Donnarumma reciba un nuevo tanto. Era el empate 2-2.
70': CONTINÚAN ATACANDO
Arsenal se mueve en defensa sin mayor respuesta. Cada oportunidad de ataque del Manchester City, parece al límite para el tercer tanto ciudadano.
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67': MOMENTO CURIOSO
Erling Haaland tuvo un duelo con Gabriel Magalhães. El noruego del Manchester City queo sedmidesnudo porque le rompieron la sudadera interna. Tras un jalón de ambos lados.
¡GOL DEL MANCHESTER CITY!
Erling Haaland pone el 2-1 para el cuadro ciudadano, apareciendo en el partido con un enorme remate dentro del área. Ahora lo ganan.
63': LA TUVO EL VIKINGO
Erling Haaland después de una oportunidad en ofensiva remata. Pero el portero David Raya está activo y desvía el peligro.
60': EL PALO SALVÓ AL MANCHESTER CITY
Eberechi Eze remató de izquierda. El remate chocó en el parante. Era el 2-1 para Arsenal, estaba vencido Gianluigi Donnarumma.
59': SE SALVÓ EL MANCHESTER CITY
Gran contra ataque del Arsenal. Que sacó una pelota impresionante de Kai Havertz. Era el 2-1 para los Gunners. Después no pudo resolver al rebote Martin Ødegaard.
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57': TOMA LA PELOTA EL MANCHESTER CITY
Conm su clásico estilo de juego de posesión absoluta. Mete a la defensa del Arsenal. Podría romperse pronto el empate.-
53': OBLIGADO EL MANCHESTER CITY
Después de una ofensiva del Arsenal en el primer tiempo. Se dan cuenta los Citizens que su enemigo mayor es el tiempo, que ahora mismo les juega en contra.
50': CASI LLEGA EL SEGUNDO
Antoine Semenyo le ganó en velocidad a Piero Hincapié. Pero su control final hizo que no llegue fino para rematar. Manchester City ataca mejor ahora.
48': RESPIRA EL ARSENAL
Erling Haaland se quedó dentro del área con ganas de marcar. Pero su disparo se marchó desviado. Tras un movimiento en falso desde la defensa del Arsenal.
47': ARSENAL HACE CAMBIO
Martinelli entra por Madueke para ganar más peso en ofensiva.
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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Manchester City y Liverpool juegan los 45 minutos finales.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Empatan Manchester City 1-1 Arsenal por la Premier League. Buenos minutos iniciales, en este duelo trascendental.
42': ENORME JUGADA PERSONAL
Rayan Cherki hace una movimiento en soledad, dejando el balón para el remate final de Antoine Semenyo. Pero no logra concretar un buen disparo. Rechazó Piero Hincapié.
40': BUENOS MINUTOS DEL ARSENAL
Moviendo de un lado para otro el balón. Manchester City no se encuentra. Quedando lejos de la portería del rival.
36': TARJETA AMARILLA
Cristhian Mosquera es amonestado por una falta contra Jérémy Doku. Que termina siendo sostenido con un jalón.
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34': PITOS EN CONTRA
Arsenal tiene la pelota en dominio, desde las tribunas bajan pitidos en contra de Los Gunners.
30': SOLTÓ BASTANTE MAGIA
Nico O'Reilly por la banda izquierda encaró desde su área, siendo protagonista porque saltó a la presión en marca de Noni Madueke y Kai Havertz. Finalmente, Declan Rice lo corta con falta.
26': TERRIBLE DEFINICIÓN DEL 9
Jérémy Doku encara por la izquierda, sirve para Erling Haaland. Quien le pegó horrible, siendo salida para Arsenal desde el portero David Raya.
25': MANCHESTER CIY EXPECTANTE
De lo que puede ser una salida en velocidad. La presión del Arsenal después del empate, es potente.
19': MANCHESTER CITY ARMÓ BUEN ATAQUE
Erling Haaland en ataque salió con velocidad, su pase fue para Antoine Semenyo. Quien no pudo hacer pie, y se resbaló en el momento final.
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¡GOL DEL ARSENAL!
Gianluigi Donnarumma equivocó una salida clara del Manchester City. Presionó Kai Havertz para colocar el empate del partido. Estamos ahora 1-1, en tablas.
¡GOL DEL MANCHESTER CITY"
Rayan Cherki define dentro del área después de una jugada personal impresionante. El enganche francés, demostró su categoría. Encarando y definiendo.
14': ARSENAL SE PARA MEJOR
Manchester City ahora de local espera por un ataque sorpresa. Cuando Los Gunners están proponiendo fútbol espectáculo de control.
8': POSICIÓN ADELANTADA
Arsenal organizó una ofensiva buena entre Martín Zubimendi y Kai Havertz. El pivoteo previo a un remate, es cancelado por un fuera de juego confirmado.
6': ARSENAL POR LO ALTO
Tiro de esquina del cuadro Gunner, que encuentra deficiencias en la defensa del Manchester City. Podría llegar el primero en cualquier momento.
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4': SE SALVÓ EL ARSENAL
Momento clave del partido, Manchester City atacó con todo. El balón final chocó en el palo, tras el remate final de Rayan Cherki
2': SALIERON CON TODO
Antoine Semenyo está siendo un futbolista potente por la banda. Presionando la salida de Arsenal que ya equivocó un par de servicios.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Ya se juega el Manchester City vs. Arsenal, partido de Premier League.
¡CALENTAMIENTOS PREVIOS!
Tanto el Manchester City como Arsenal estiran las pieras. Para lo que será el cotejo fundamental en la presente Premier League.
¡A INSTANTES DEL PARTIDO!
En breves se ven las caras Manchester City vs. Arsenal por la Premier League. No te pierdas los detalles en nuestro en vivo.
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¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!
Man City XI: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
El partido de hoy por la mañana entre el Arsenal y el Manchester City será el decisivo en la lucha por el título de la Premier League de esta temporada.
¡IMPORTANTE RECUENTO!
El futuro inmediato de la Premier League se decidirá hoy en el Etihad, con un partido clave: el Arsenal contra el Manchester City. Este encuentro estará marcado por los recientes goles que el City ha anotado al Arsenal en este mismo estadio.
Periodista deportivo con más de nueve años de experiencia en medios radiales y digitales. Actualmente se desempeña como redactor de Bolavip y panelista deportivo en programas emitidos por YouTube, con especialización en Universitario, Alianza Lima, la Selección Peruana y el fútbol internacional.