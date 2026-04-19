El Manchester City ha dado un golpe de autoridad definitivo tras vencer 2-1 al Arsenal en un Etihad Stadium vibrante este 19 de abril de 2026. El equipo de Pep Guardiola logró recortar la distancia en la tabla y ahora depende de sí mismo para coronarse campeón, dejando al Arsenal en una situación crítica.

Rayan Cherki fue el gran protagonista del arranque al abrir el marcador a los 15 minutos con una brillante jugada individual que desarmó a la defensa londinense. Este gol tempranero cambió el guion del partido, obligando a los “Gunners” a arriesgar más de la cuenta en territorio enemigo.

Rayan Cherki hace historia con un registro inédito

Con su anotación de hoy, el joven mediocampista francés hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Premier League esta campaña en alcanzar el “doble-doble”. Cherki ya registra un total de 10 goles y 12 asistencias en todas las competiciones del curso 2025-2026.

Manchester City venció al Arsenal como local por Premier League. (Foto: X).

Su capacidad para conectar con la ofensiva ha sido clave para que el City mantenga su racha ganadora en el momento más importante del año. El ex del Lyon se ha consolidado como la pieza creativa que Guardiola necesitaba para romper bloques defensivos tan sólidos como el de Arteta.

Haaland sentencia el duelo y acerca el título al Etihad

A pesar del esfuerzo del Arsenal por reaccionar, la figura de Erling Haaland apareció en la segunda mitad para sentenciar el encuentro con un remate implacable. El delantero noruego alcanzó los 23 goles en el campeonato local, reafirmando su dominio en las áreas y asegurando tres puntos de oro.

Este resultado consolida la hegemonía reciente de los “Citizens”, quienes ya habían derrotado a los de Mikel Arteta en la final de la Carabao Cup. La derrota deja al Arsenal con una mínima ventaja de dos puntos, pero con la enorme presión de que el City aún tiene un partido pendiente por jugar.

DATOS CLAVE