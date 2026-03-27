Partidos HOY viernes 27 de marzo: ¿Quiénes juegan por la fecha FIFA?

La Fecha FIFA continúa este viernes 27 de marzo con más partidos internacionales. En esta ocasión, se disputan varios amistosos por todo el mundo, incluidos los correspondientes a la FIFA Series. A continuación, un repaso con los partidos HOY con horarios y dónde verlos.
Entre las selecciones que juegan hoy destaca la participación de la Selección Argentina, última campeona del mundo. Si bien no pudo concretar la Finalissima ante España, juega un partido amistoso ante Mauritania. Por su parte, ‘La Roja’ enfrenta a Serbia en otro duelo de preparación con vistas al Mundial 2026.
Otros partidos amistosos destacados son los de Inglaterra vs. Uruguay, Países Bajos vs. Noruega y Suiza vs. Alemania. También juegan otras selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial 2026 como Paraguay y Ecuador, enfrentando a Grecia y Marruecos, respectivamente.
En tanto, la FIFA Series, un torneo amistoso organizado por la FIFA en diferentes locaciones del mundo, tiene como seleccionados participantes a Venezuela, Australia, Camerún, Nueva Zelanda y Uzbekistán, entre otros.
Amistosos internacionales
- Omán vs. Sierra Leona | 06:00 horas | FIFA+.
- Sudáfrica vs. Panamá | 12:00 horas | RPC, TVMax y Medcom GO (Panamá).
- Jordania vs. Costa Rica | 12:00 horas | Repretel Canal 6 (Costa Rica).
- Montenegro vs. Andorra | 12:00 horas | Disney+ Premium.
- Austria vs. Ghana | 12:00 horas | Disney+ Premium.
- Grecia vs. Paraguay | 14:00 horas | Disney+ Premium.
- Argelia vs. Guatemala | 14:30 horas | Tigo Sports (Guatemala), FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com y fuboTV (Estados Unidos).
- Suiza vs. Alemania | 14:45 horas | ESPN 3 (Argentina), Disney+ Premium, ViX y fuboTV (Estados Unidos).
- Países Bajos vs. Noruega | 14:45 horas | Disney+ Premium, FOX Soccer Plus, FOX One, ViX y fuboTV (Estados Unidos).
- Inglaterra vs. Uruguay | 15:00 horas | ESPN (Argentina y Colombia), Disney+ Premium, DSports Uruguay, Antel TV, AUF TV, Flow TV (Uruguay), FOX Sports 1, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App y fuboTV (Estados Unidos).
- España vs. Serbia | 15:00 horas | ESPN 2 (Argentina y Colombia), ESPN 5 (Chile), Disney+ Premium y ViX (Estados Unidos).
- Marruecos vs. Ecuador | 15:15 horas | DSports, DGO, Canal del Fútbol (Ecuador), Claro Sports, ESPN Deportes, ESPN App y fubo TV (Estados Unidos).
- Argentina vs. Mauritania | 18:15 horas | DSports, DGO, TyC Sports Argentina, TyC Play, Telefe, Flow Sports (Argentina y Paraguay), ViX Premium (México), Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, ViX y fuboTV (Estados Unidos).
FIFA Series
- China vs. Curazao | 01:00 horas | FIFA+ y DAZN.
- Nueva Zelanda vs. Finlandia | 01:15 horas | FIFA+ y DAZN.
- Islas Salomón vs. Bulgaria | 03:30 horas | FIFA+ y DAZN.
- Australia vs. Camerún | 04:10 horas | FIFA+ y DAZN.
- Venezuela vs. Trinidad y Tobago | 05:00 horas | FIFA+ y DAZN.
- Indonesia vs San Cristóbal y Nieves | 08:00 horas | FIFA+ y DAZN.
- Uzbekistán vs. Gabón | 09:00 horas | FIFA+ y DAZN.
- Azerbaiyán vs. Santa Lucía | 10:00 horas | Disney+ Premium.
- Kenia vs. Estonia | 11:00 horas | FIFA+ y DAZN.
- Ruanda vs. Granada | 14:00 horas | FIFA+ y DAZN.
* Todos los horarios de los partidos HOY son de Lima, Perú (GMT-5)
Datos claves
