Liverpool perdió y los hinchas no olvidan lo que pasó con Luis Díaz: “Es una de las peores decisiones que he visto”

Liverpool pasó de ser el gran campeón de la Premier League a ser uno de los equipos más discutidos, no solo de Inglaterra, sino también de todo Europa. De una temporada a otra bajaron enormemente su nivel colectivo y una de las razones sin duda alguna tuvo que ver con la salida de Luis Díaz, quien de manera increíble fue vendido a Bayern Múnich y hoy de todas maneras lo extrañan.

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Fuente: Getty Images.

Si bien ni los directivos ni el comando técnico liderado por Arne Slot aceptarán dicha situación de añoranza hacia Luis Díaz, los hinchas de Liverpool no tienen mayores inconvenientes en aceptar que efectivamente lo quisieran de vuelta. Es más, a través de distintos comentarios en redes sociales, han asegurado que la venta del colombiano a Bayern Múnich fue un acto realmente inentendible.

“Vender a Luis Díaz por su contrato y no reemplazarlo, mientras se le ofrece un nuevo contrato a Gakpo, es una de las peores decisiones que he visto tomar a este club“, “Vender a Luis Díaz en lugar de a Gakpo debe ser la peor decisión que este club haya tomado jamás” y “Por culpa de Gakpo vendieron a Luis Díaz. ¡Qué prioridad tan equivocada!”; comentan los hinchas de Liverpool en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Toda esta situación de enormes críticas por parte de los aficionados se dio luego de que el día de hoy Liverpool perdiera 2-1 frente a Brighton en el marco de la fecha 31 de la Premier League 2025-26. Jugando en condición de visita, los liderados técnicamente por Arne Slot nunca le encontraron la vuelta al trámite del encuentro y como consecuencia de ello es que cosecharon una dolorosa derrota.

Las realidades de Liverpool en la Premier League y en la Champions League

Luego de caer el día de hoy por 2-1 frente a Brighton, ahora Liverpool se quedó con 49 puntos en la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 y se ubica en el quinto lugar por debajo de Arsenal, Manchester City, Manchester United y Aston Villa. Eso sí, aún se mantiene en puestos de clasificación a torneos europeos, pero el nivel mostrado del equipo sigue dejando incertidumbres.

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Este escenario no sucede en la presente edición de la Champions League. Luego de una clasificación importante en primera ronda, Liverpool se impuso con claridad ante Galatasaray en una llave que terminó 4-1 a favor en el marco de los octavos de final. Ahora se vienen los cuartos de final y los ‘Reds’ enfrentarán al poderoso Paris Saint Germain, así que el objetivo es mucho más complicado.

Fuente: Liverpool.

DATOS CLAVES

Arne Slot lidera técnicamente al Liverpool tras la venta de Luis Díaz al Bayern Múnich .

lidera técnicamente al tras la venta de al . Brighton venció 2-1 al Liverpool hoy por la fecha 31 de la Premier League .

venció 2-1 al hoy por la fecha 31 de la . Liverpool enfrentará al Paris Saint Germain en cuartos de final de la Champions League.