Wojciech Szczęsny será el protagonista inesperado en la portería del FC Barcelona para El Clásico contra el Real Madrid, por la jornada 10 de LaLiga EA Sports. La situación surge debido a las cruciales y simultáneas bajas de Marc-André ter Stegen y Joan García, los dos principales arqueros del equipo, lo que obliga al técnico Hansi Flick a reestructurar su defensa en el Santiago Bernabéu.

¿Por qué no estarán Marc-André ter Stegen y Joan García?

La ausencia más significativa es la de Marc-André ter Stegen, pilar y capitán azulgrana, quien se recupera de una cirugía por un persistente problema en la espalda baja que lo ha mantenido fuera varias semanas. A pesar de su avance positivo, el portero alemán aún no ha recibido el alta médica y no está en condiciones de enfrentar un partido de la magnitud de El Clásico.

Marc-Andre Ter Stegen capitán principal del FC Barcelona junto a Hansi Flick. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

A esta baja se suma la del prometedor Joan García, quien había asumido la titularidad con un notable desempeño. Sin embargo, una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, sufrida en un encuentro anterior de LaLiga, lo ha dejado fuera de cuatro a seis semanas tras requerir una artroscopia.

Joan Garcia jugando ante el Como1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

¿Quién atajará en Barcelona contra el Real Madrid?

La coincidencia de estas dos lesiones ha precipitado la titularidad de Szczęsny. El experimentado portero polaco, fichado este verano, debe asumir la defensa de la portería en el partido más importante de la temporada, acelerando su integración al equipo bajo una presión máxima.

Para el FC Barcelona, esta doble baja representa un desafío táctico y mental. La ausencia de su portero titular y su principal reemplazo impacta la estabilidad defensiva en un encuentro crucial que podría definir el liderato de LaLiga. La defensa deberá intensificar esfuerzos para proteger a Szczęsny y mitigar la ofensiva del Real Madrid.

Cambios en el Barcelona contra Real Madrid

Para resumidas cuentas, El Clásico de hoy se jugará sin Ter Stegen (cirugía de espalda) ni Joan García (operación de menisco), recayendo la responsabilidad en Wojciech Szczęsny en un escenario de emergencia para la portería azulgrana. Podemos notar que el FC Barcelona no tendrá a disposición a varias figuras para cotejo trascendental contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Veremos cómo le termina yendo al cuadro de Hansi Flick.