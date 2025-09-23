Es tendencia:
logotipo del encabezado
Cristiano Ronaldo

Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy para Al Nassr ante Jeddah Club por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo no juega en el debut de Al Nassr en la Copa del Rey de Campeones. Conoce el motivo por el que Jorge Jesús lo dejó fuera.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo, resignado.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo, resignado.

Cristiano Ronaldo no forma parte del once titular de Al Nassr para el partido de este martes 23 de setiembre. Se trata del duelo ante Jeddah Club por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. La decisión la tomó el entrenador Jorge Jesús.

Al Nassr debuta en esta copa local justo en el Día Nacional de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo formó parte de los festejos por la jornada nacional junto al resto de sus compañeros en Yeda, donde se jugará este partido. Sin embargo, se decidió que no arranque como titular.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Jeddah Club?

Cristiano Ronaldo no juega como titular en Al Nassr vs. Jeddah Club por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. La decisión de que vaya al banco fue del entrenador Jorge Jesús, pero apunta a una dosificación de minutos para el ‘Bicho’.

Publicidad

Así, Cristiano descansa para este partido y sólo ingresará a este partido en caso de que sea realmente necesario. No obstante, tampoco se descarta que también juegue algunos minutos para complacer al público de Yeda en el Día Nacional de Arabia Saudita.

Sin embargo, la prioridad de Al Nassr pasa por el partido que tendrá este viernes 26 de setiembre. Es que jugará ante Al Ittihad, uno de los grandes de Arabia Saudita, y que también está con puntaje ideal en el primer lugar de la Liga Profesional Saudí.

La alineación de Al Nassr ante Jeddah Club

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús pone un equipo con mayoría de titulares, pese a ello. La alineación titular tiene a Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

Publicidad
Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

¿Dónde ver en vivo Jeddah Club vs. Al Nassr?

Jeddah Club vs. Al Nassr, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, no tiene transmisión oficial para Sudamérica. Las únicas pantallas confirmadas para el duelo son Thmanyah para Arabia Saudita y QQ Sports Live para China.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano en Jeddah Club vs. Al Nassr por la Copa del Rey de Campeones
Futbol Internacional

Dónde ver en vivo y gratis a Cristiano en Jeddah Club vs. Al Nassr por la Copa del Rey de Campeones

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy con Al Nassr ante Jeddah Club?
Futbol Internacional

¿Juega Cristiano Ronaldo hoy con Al Nassr ante Jeddah Club?

EN VIVO por YouTube y Twitch: CR7 en Al Nassr vs. Al Ahli, final de Supercopa de Arabia
Futbol Internacional

EN VIVO por YouTube y Twitch: CR7 en Al Nassr vs. Al Ahli, final de Supercopa de Arabia

¿Juega Franco Mastantuono? La alineación del Real Madrid para visitar a Levante por la fecha 6 de LaLiga 2025-26
Fútbol europeo

¿Juega Franco Mastantuono? La alineación del Real Madrid para visitar a Levante por la fecha 6 de LaLiga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo