Cristiano Ronaldo no forma parte del once titular de Al Nassr para el partido de este martes 23 de setiembre. Se trata del duelo ante Jeddah Club por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. La decisión la tomó el entrenador Jorge Jesús.

Al Nassr debuta en esta copa local justo en el Día Nacional de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo formó parte de los festejos por la jornada nacional junto al resto de sus compañeros en Yeda, donde se jugará este partido. Sin embargo, se decidió que no arranque como titular.

¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Jeddah Club?

Cristiano Ronaldo no juega como titular en Al Nassr vs. Jeddah Club por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. La decisión de que vaya al banco fue del entrenador Jorge Jesús, pero apunta a una dosificación de minutos para el ‘Bicho’.

Así, Cristiano descansa para este partido y sólo ingresará a este partido en caso de que sea realmente necesario. No obstante, tampoco se descarta que también juegue algunos minutos para complacer al público de Yeda en el Día Nacional de Arabia Saudita.

Sin embargo, la prioridad de Al Nassr pasa por el partido que tendrá este viernes 26 de setiembre. Es que jugará ante Al Ittihad, uno de los grandes de Arabia Saudita, y que también está con puntaje ideal en el primer lugar de la Liga Profesional Saudí.

La alineación de Al Nassr ante Jeddah Club

Con la ausencia de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús pone un equipo con mayoría de titulares, pese a ello. La alineación titular tiene a Bento; Sultan Al Ghannam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal; Ali Al Hassan, Abdullah Al Khaibari; Ángelo, Wesley, Abdulrahman Al Ghareeb; y Haroune Camara.

Alineación de Al Nassr ante Jeddah Club (X @AlNassrFC_EN).

¿Dónde ver en vivo Jeddah Club vs. Al Nassr?

Jeddah Club vs. Al Nassr, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, no tiene transmisión oficial para Sudamérica. Las únicas pantallas confirmadas para el duelo son Thmanyah para Arabia Saudita y QQ Sports Live para China.