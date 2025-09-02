Preocupa la salud de Miguel Ángel Russo: DT de Luis Advíncula en Boca queda internado

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y del peruano Luis Advíncula, quedó internado en Buenos Aires. Luego de que se le detectó una infección urinaria, los médicos del hospital Fleni en Buenos Aires decidieron que el entrenador quede en observación por 24 horas por precaución.

Durante las primeras horas de la tarde en Argentina, trascendió la información que Russo estaba internado en un centro médico, aunque finalmente, se confirmó que se estaba realizando unos estudios. Con el correr de las horas, trascendió la versión de la infección urinaria.

Finalmente, según pudo averiguar BOLAVIP, Miguel Ángel Russo queda internado en el hospital Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por precaución. A falta de parte médico oficial, se conoció que le van a pasar medicación vía suero para tratar dicha infección. Desde su entorno aseguran que está en buen estado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Se espera que entre la mañana y la tarde del miércoles, el entrenador de Boca pueda recibir el alta médica y pueda volver a su casa. No obstante, se esperan mayores precisiones en las próximas horas para conocer si no sufre algún otro tipo de dolencia o problema de salud.

ver también Jugadores peruanos hacen presencia en el mejor once extranjero de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo no cuenta con Luis Advíncula

Luis Advíncula no se encuentra en Argentina, ya que está comprometido con la Selección Peruana para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por estas horas, se encuentra en Uruguay entrenando con La Bicolor a la espera del partido ante la selección charrúa este jueves.

Publicidad

Publicidad

Advíncula estuvo en las convocatorias de Boca durante los últimos partidos del torneo argentino, pero Russo no lo ha utilizado como titular. En este sentido, Bolt perdió el puesto con Juan Barinaga, quien le está dando al equipo mayor solidez defensiva y proyección. No obstante, el ‘Xeneize’ acumula tres triunfos en fila.