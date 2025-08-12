Es tendencia:
Atención Sporting Cristal y Alianza Lima: Luis Advíncula es borrado completamente de Boca Juniors

En Boca Juniors parece que ya le marcaron la puerta de salida a Luis Advíncula. El futbolista peruano, está viviendo un verdadero problema.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Luis Advíncula completamente borrado de Boca Juniors.
La actualidad de Luis Advíncula en Boca Juniors genera cada vez mayor incertidumbre, a raíz de los recientes movimientos tácticos del entrenador Russo. El periodista Augusto César, a través de su cuenta de Twitter, reveló detalles de un entrenamiento que evidencian una clara reestructuración en la línea defensiva, la cual parece no incluir al lateral peruano.

Luis Advíncula no es tomado en cuenta

Según el reporte de César, en una práctica táctica de F90, Russo probó dos esquemas defensivos distintos. El primero estuvo conformado por Barinaga, Figal, Pellegrino y Blanco. El segundo, por Blondel, Di Lollo, Costa y Fabra. Esta rotación de nombres en la zaga central y los laterales se explicaría por el “flojo rendimiento de Battaglia como central y el muy buen partido de Pellegrino”. La inestabilidad en la defensa central, de hecho, se mantendrá como una incógnita hasta el próximo domingo, sugiriendo que Miguel Ángel Russo continuará probando variantes. El periodista añadió que “Figal y Costa pueden volver”, lo que indica una búsqueda constante de la fórmula ideal en la retaguardia xeneize.

Lo más preocupante para Luis Advíncula es su ausencia en estas pruebas defensivas. A pesar de su experiencia y su rol como capitán de la Selección Peruana, el actual cuerpo técnico de Boca Juniors no lo estaría considerando como una opción principal en la línea de fondo. De hecho, se ha podido observar que Advíncula, junto a Battaglia, realizaron “ejercicios diferenciados, intercambiando con los otros laterales y centrales”. Esto sugiere que, si bien no están completamente marginados, su rol dentro del equipo titular no es el mismo que el del resto de los defensores que se están probando.

Luis Advíncula sin espacio en Boca Juniors. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Luis Advíncula sin espacio en Boca Juniors. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)

Sporting Cristal y Alianza Lima pendientes

Este panorama sombrío para el futbolista peruano lo aleja cada vez más de la titularidad en el equipo de la Ribera. Ante esta situación, se especula con la posibilidad de una salida en libertad para Advíncula. El defensor podría estar considerando rescindir su contrato con Boca Juniors para buscar nuevos horizontes. Los principales candidatos para acogerlo serían Sporting Cristal y Alianza Lima, dos equipos de su país natal que ya han manifestado interés en él en ocasiones anteriores.

La situación de Advíncula en Boca Juniors es un reflejo de la intensa competencia interna y de la búsqueda constante de rendimiento por parte del cuerpo técnico. Mientras el entrenador Russo ajusta su defensa y explora nuevas combinaciones, el futuro del lateral peruano se vuelve cada vez más incierto, abriendo la puerta a un posible regreso al fútbol de su país. Recordemos que cuenta con contrato vigente en el cuadro xeneize hasta diciembre de 2026.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
