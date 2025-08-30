A lo largo de los años, varios jugadores peruanos se han hecho presente en uno de los equipos más importantes de Sudamérica y el Mundo. Hablamos de Boca Juniors, uno de los clubes con una rica historia. Que no es nada fácil llegar y marcar la diferencia, pero algunos jugadores nacionales han hecho lo imposible metiéndose entre los mejores.

Es así como una página de ‘X’ ha hecho una encuesta con los jugadores extranjeros más importantes de la historia de Boca. Entre la que aparecen varios jugadores peruanos entre los más importantes. Y que por ahora vienen votando gran cantidad de hinchas ‘xeneizes’.

Se trata de Analytics Boca que está haciendo una votación puesto por puesto y en el que tenemos un total de cinco peruanos peleando por ser el mejor en su posición. Como central por derecha está Carlos Zambrano central por izquierda Julio Meléndez, defensa derecho Luis Advíncula y Luis La Fuente, por último Nolberto Solano como volante por izquierda y por derecha.

El único que claramente quedaría en este once final, sería el ‘Rayo’, pues en estos momentos tiene un total de 59.1% frente a 17,8% del segundo lugar que es el brasileño Baiano. Después todos están por debajo, el ‘Kaiser’ es el último con 11,8% en su lugar, Meléndez 8,4% en segundo lugar por debajo del Patrón Bermúdez. Mientras ‘Ñol’ es superado por Fabián Vargas y Nahitán Nández en la volante.

¿Qué jugadores peruanos han jugado en Boca Juniors?

En la historia se conoce que hay un total de 12 jugadores peruanos que han estado en las filas de Boca Juniors. El primero de ellos fue Carlos Gómez en el año 1947 proveniente de Alianza Lima. Después el abuelo de Santiago Orméño, Wálter Orméño también jugó desde el 1952 al 1956.

Uno de los históricos jugadores peruano Víctor ‘Conejo’ Benítes jugó en Boca antes de dar el gran salto al AC Milán. Miguel Loayza que dejó el FC Barcelona para probar suerte en el cuadro de ‘Azul y Oro’. Uno de los centrales más importantes del Perú, Julio Meléndez también estuvo en este cuadro.

Luis La Fuente, Héctor Bailetti y Julio Balerio son los últimos de la época del 70 y 80 que estuvieron en este equipo. Si pasamos a los 90 y 2000 pues tenemos a nombres más familiares. Nolberto Solano es uno de ellos que llegó desde Sporting Cristal, José Pereda que también salió de la Liga 1 de Universitario de Deportes.

Por último, los dos finales de la lista son Luis Advíncula y Carlos Zambrano, siendo el ‘rayo’ el único que viene jugando activamente en el conjunto argentino y es de los que más partidos tiene con 167 encuentros disputados.

