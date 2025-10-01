¿Ricardo Gareca volverá a la Selección Peruana? Confirmó cuándo estará dirigiendo nuevamente

En un giro completamente inesperado para muchos, Ricardo Gareca ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre su futuro profesional. Tras su reciente e infortunado paso por la Selección Chilena, que culminó en un sonoro fracaso, el estratega argentino, cuya figura está intrínsecamente ligada a la historia del fútbol peruano, ha revelado una decisión contundente. Estas declaraciones fueron hechas en el reconocido programa estelar de ESPN Argentina, dejando a la expectativa a una vasta audiencia que sigue de cerca sus pasos.

Ricardo Gareca piensa en volver a dirigir pronto

Durante su participación en “F90”, el programa conducido por el popular “Pollo” Vignolo, Ricardo Gareca compartió una perspectiva reveladora sobre su estado actual y sus planes. Cuando se le preguntó si se sentía menos estresado al no estar dirigiendo activamente, su respuesta fue perspicaz: “Siempre estás estresado, cuando estás adentro lo vives de una manera, afuera te relajas 15 a 20 días, pero tienes la necesidad de volver a trabajar”. Esta afirmación subraya la naturaleza inherente de la profesión y el impulso constante de un técnico de su calibre.

Sin embargo, el “Tigre” también confesó estar disfrutando de una etapa diferente en su vida: “Este momento lo estoy disfrutando más que otras veces, tengo unos emprendimientos familiares, pero el próximo año voy a trabajar, ya lo tengo decidido”. Esta última frase, cargada de determinación, confirma su inminente regreso a los banquillos, aunque el destino específico aún permanece en el misterio. Las palabras de Gareca han reavivado las esperanzas de muchos aficionados en Perú, quienes sueñan con verlo una vez más al mando de la “Blanquirroja”.

Ricardo Gareca dirigiendo en la Selección Peruana. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

La proyección inmediata de Ricardo Gareca

No obstante, la realidad parece apuntar en una dirección diferente. Su análisis actual sugiere una inclinación hacia el trabajo en clubes por el momento. “Tuve una mayor continuidad con selecciones, el calendario de selección son 10-14 partidos por año, salvo si hay Copa América que es un poco más. Es otra clase de trabajo. Todo lo que juegas en un año, en un club lo haces en dos o tres meses”, explicó Gareca. Esta distinción es crucial, ya que resalta las diferencias fundamentales entre la gestión de un equipo nacional y la de un club, tanto en términos de intensidad como de continuidad.

La naturaleza intermitente de los compromisos con una selección contrasta fuertemente con el ritmo vertiginoso de las competiciones a nivel de clubes. Gareca, con la vasta experiencia que posee en la dirección de combinados patrios, ofreció valiosas reflexiones sobre la metodología en selecciones nacionales. Reconociendo la importancia de aprovechar el tiempo libre en este tipo de funciones, detalló su enfoque: “En la selección es rápida la elección de los jugadores. Para mí, es tratar de elegir bien los jugadores para la idea que tengas, es lo más importante”.

Los secretos en el trabajo de Ricardo Gareca

Su filosofía se centra en la claridad y la comunicación directa con los futbolistas, elementos que considera esenciales para el éxito. Además, el entrenador enfatizó la relevancia de los viajes: “Ser lo más claro y directo con el jugador, los viajes son muy importantes porque te permiten no solo conocer al jugador, está la esposa, los padres, les puedes hablar y decir, dar recomendación por la alimentación y cuidados”. Esta perspectiva va más allá del rendimiento en el campo, abarcando un entendimiento integral del futbolista como persona y su entorno, aspectos que el “Tigre” siempre ha valorado profundamente en su carrera.

