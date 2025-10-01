Se viene una nueva era en la Selección Peruana con Manuel Barreto a la cabeza de forma momentánea. El DT interino tendrá un primer duelo bastante complicado frente a Chile. El clásico rival de toda la vida también está pasando por un cambio generacional. Lo cual hace más interesante este encuentro que seguro va a sacar muchas conclusiones para ambos elencos.
En este nuevo proceso que se viene, se ha conocido que ya las ‘vacas sagradas’ no continuarán en la convocatoria. Estamos hablando de varios jugadores que hicieron feliz al Perú, pero que por un tema de un recambio, están priorizando a otro tipo de jugadores y los están dejando fuera del mapa por el momento.
Así que en este caso, va haber una gran cantidad de jugadores que serán nuevos. Que están teniendo un gran año y que no eran considerados por Óscar Ibáñez, quien prefirió a los ya conocidos, antes de buscar probar un poco más. Un tema que también se le criticó bastante al argentino nacionalizado peruano.
Óscar Ibáñez y Juan Pajuelo (Foto: Selección Peruana).
¿Quiénes serán los nuevos convocados de la Liga 1 a la Selección Peruana?
El periodista Gustavo Peralta ha dado a conocer algunos nombres de jugadores que han estado teniendo buena temporada. Por eso los ve como los posibles nuevos convocados, muchos de ellos serían sorpresa pues nunca han sido llamados a la Selección Peruana. Seguramente harán que el hincha comience a creer en el verdadero cambio generacional.
“(…) Jairo Concha y Pedro Díaz van a estar en la convocatoria de ahora. Por ahí Jhonny Vidales, Piero Magallanes y algunos nombres que se pueden ir sumando de lo que uno puede ir averiguando”, fue lo que pudo dar a conocer en el programa ‘Hablemos de Max’.
De esta forma ya se puede ver un panorama diferente al que se tenía el equipo patrio con los mismos jugadores de siempre. En este caso, Pedro Díaz sería el tercer portero que llamaría Barreto para ir probando. El jugador de Cusco FC ha tenido grandes actuaciones en la temporada, por lo que es merecido su convocatoria. Muchos lo pedían desde antes que pueda llegar a ser llamado.
Pedro Díaz (Foto: Cusco FC).
Por otro lado, el comunicador también habló de algunos ‘eurocausas’, así como de jugadores nacionales que militan en el extranjero y que podrían no estar en esta nueva lista.
“El fin de semana sale la convocatoria de la selección (…). Se envió carta de reserva para Gruber y Robertson, pero básicamente se mandó la carta… Eso no asegura que sean convocados porque esa es decisión de Manuel Barreto. Tal vez para esta no (partido ante Chile de octubre), pero sí es más fácil que vayan para Rusia. Creo yo que Quispe no estará para esta convocatoria, pero sí para la gira en Rusia porque es un viaje largo“, sentenció.
ver también
La dura lección que Venezuela le dio a la Selección Peruana de Manuel Barreto
ver también
Carlos Zambrano le baja el dedo a la Selección Peruana con inesperado mensaje: “El recambio será…”