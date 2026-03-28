Senegal desafía a Marruecos, a la CAF y a la FIFA al presentar la Copa Africana de Naciones antes de amistoso ante Perú

La previa del amistoso entre Perú y Senegal quedó envuelta en la polémica luego de que el combinado africano presentara públicamente la Copa Africana de Naciones, pese a que oficialmente no es reconocido como campeón. Este gesto no pasó desapercibido y podría desencadenar un conflicto mayor con la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

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Senegal enciende la polémica antes de enfrentar a Perú

En la antesala del duelo amistoso ante la Selección Peruana, Senegal sorprendió al exhibir el trofeo de la Copa Africana de Naciones, generando revuelo tanto en África como a nivel internacional.

🚨 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛𝗘́𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗔𝗨 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 🏆



Les Lions de la Teranga s’offrent un tour d’honneur.



📸 @RMCsport pic.twitter.com/L0VvmXEjQJ — Actu Foot (@ActuFoot_) March 28, 2026

La acción fue interpretada como un desafío directo a la decisión oficial de la CAF, que ya proclamó a Marruecos como campeón oficial del certamen internacional.

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Este episodio añade tensión a un partido que, en lo deportivo, servía como preparación para ambos equipos de cara a futuros compromisos internacionales. Sin embargo, el foco se trasladó rápidamente fuera del campo.

La decisión de la CAF que desató el conflicto

La controversia se remonta a la final de la Copa Africana 2026. En aquel encuentro, Senegal se retiró del campo durante aproximadamente 15 minutos en señal de protesta por un penal sancionado en su contra. Esta acción fue considerada por la CAF como una “incomparecencia parcial”.

A raíz de ello, el organismo decidió revocar la victoria 1-0 de Senegal y otorgar el triunfo por 3-0 a Marruecos, proclamándolo campeón oficial del torneo. No obstante, Senegal no aceptó la resolución y presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), proceso que aún está en curso.

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Mientras tanto, la reciente exhibición del trofeo por parte del conjunto senegalés deja en evidencia que el conflicto está lejos de resolverse y podría escalar aún más en los próximos días.

DATOS CLAVES

La CAF revocó el título de Senegal y proclamó a Marruecos campeón por 3-0.

Senegal presentó una apelación ante el TAS tras retirarse 15 minutos en la final.

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