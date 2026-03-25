Senegal volvería a ser campeón de la Copa Africana de Naciones por denuncia de irregularidades en la CAF

La Federación Senegalesa de Fútbol dio un paso muy importante este miércoles 25 de marzo para recuperar la Copa Africana de Naciones. Es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó la apelación tras la decisión de la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Naciones (CAF) de sacarle el título y dárselo a la Selección de Marruecos. Sin embargo, el mismo día se conoció una investigación que lo puede cambiar todo.

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Es que el reconocido periodista Romain Molina, en un artículo para Sport News Africa, reveló irregularidades en el proceso de selección de la Junta de Apelación de la CAF. Si esto se comprueba, la Selección de Senegal podría recuperar automáticamente su título de la Copa Africana de Naciones.

Evidentemente, Senegal tiene un punto a favor que podría llevarlo a recuperar el título que la propia CAF (vía la Junta de Apelación) le quitó para dárselo a Marruecos. De todas maneras, el TAS ya inició el proceso legal por el que investigará la definición de la Copa Africana de Naciones y determinará quién debe ser el campeón.

Cabe recordar que Senegal ganó el título con el gol de Pape Gueye en la prórroga. Sin embargo, antes tuvo un gesto polémico donde los jugadores se retiraron del campo de juego por diferencias con el controvertido arbitraje, justo antes de que Brahim Díaz patee un penal. Al final, el arquero Edouard Mendy tapó el remate y determinó que se juegue la prórroga. Para la Junta de Apelación de la CAF, Los Leones de Teranga cometieron una “incomparecencia”, lo que llevó a que se le retire el título y se lo den a Marruecos.

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Las irregularidades de la CAF que pueden beneficiar a Senegal

La investigación que Molina reveló en un artículo este mismo 25 de marzo revela que hubo un dirigente de la CAF que pudo haber incidido en la decisión para que Marruecos sea determinado como campeón de la Copa Africana de Naciones. Para ello, habría destituido a uno de los miembros claves para la elección de la Junta de Apelación, así como habría roto otras reglas.

Dos semanas antes de que la Junta de Apelación discuta la denuncia de Marruecos por la Copa Africana de Naciones, el Secretario General de la CAF, Véron Mosengo-Omba, destituyó al director de organismos independientes dentro de la División de Asuntos Legales, Yassin Osman Robleh. Este hecho es un punto importante en la investigación.

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¿Por qué? Robleh era el encargado del Comité Disciplinario y de la Junta de Apelación. Por lo tanto, era quien se ocupaba de seleccionar al jurado que determinaría qué hacer con la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

Sin embargo, la destitución de Yassin Osman Robleh habría sido ilegal, según la investigación. Mosengo-Omba, si bien ocupa el cargo de Secretario General de la confederación, está inhabilitado desde el pasado 15 de octubre por infringir el límite de edad para ser dirigente en la CAF (tiene 66 años y debería jubilarse a los 63).

Véron Mosengo-Omba, Secretario General de la CAF (X @CAF_Media).

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Para colmo, Mosengo-Omba habría designado a dedo a Cédrick Aghey en el puesto de Robleh como Director de Asuntos Legales de la CAF. Esta decisión no pasó por el Comité Ejecutivo de la confederación como se supone que tiene que confirmarse. Así, Aghey habría sido quien eligió al jurado para la Junta de Apelación y el caso de la Copa Africana de Naciones.

Entre los miembros del jurado designado por Cédrick Aghey se encuentra el presidente de la Federación Tunecina de Fútbol, Moez Ben Taher Nasri. Esta elección también tendría una irregularidad por conflicto de intereses. Es que este dirigente integra la UNAF, la Unión Norteafricana de Fútbol, junto con Marruecos. Romain Molina también aseguró que existe una buena relación entre el tunecino y el presidente de la federación marroquí, Faouzi Lekjaa.

Una irregularidad tras otra para la decisión final de darle el título de la Copa Africana de Naciones a Marruecos. Todo empieza con el Secretario General, Véron Mosengo-Omba, quien junto al presidente de la CAF, Patrice Motsepe, están en el ojo de la tormenta dentro del propio organismo y sólo dejan a la vista el mal manejo del fútbol africano.

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El TAS define qué pasará con el título de la Copa Africana de Naciones

El Tribunal de Arbitraje Deportivo determinará mediante un jurado propio qué pasará con la Copa Africana de Naciones. Este miércoles 25 de marzo emitieron un comunicado confirmando que aceptaron la apelación interpuesta por la Federación Senegalesa de Fútbol, por lo que se dio inicio al proceso legal para llevarlo a cabo.

Senegal recurrió directamente al TAS, en vez de elevarlo ante la FIFA, que ya había cuestionado la decisión de jugadores y cuerpo técnico de irse del campo de juego en la final de la Copa Africana de Naciones. Ahora, todo dependerá de la decisión del Tribunal, con sede en Lausana, Suiza.

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