Todos los ganadores del Balón de Oro en su historia

El Balón de Oro es uno de los premios más importantes en el fútbol profesional a nivel individual. Desde 1956, la revista France Football, organizadora de este galardón, entrega de manera ininterrumpida y busca destacar año a año al mejor jugador de la temporada. El más ganador de esta presea es ni más ni menos que Lionel Messi.

Si bien ha tenido sus reglas a lo largo de los años, como sólo destacar a aquel jugador que milite en Europa hasta 1995, o su alianza con la FIFA entre 2010 y 2016, esta entrega de premios se ha mantenido en el tiempo y es lo que le permitió destacarse como una infaltable para conocer a lo mejor de cada año.

No obstante, ha tenido varias controversias y polémicas, pero pese a ello, se ha mostrado como el premio que todo futbolista sueña levantar en algún momento. Para ello, múltiples especialistas han tenido el honor de ser jurado para destacar a los mejores. A día de hoy, esto sigue ocurriendo con periodistas de todo el mundo, quienes se encargan de elegir al mejor jugador y jugadora año a año.

Precisamente, la inclusión del Balón de Oro femenino es bastante reciente, pero no menos importante. Cada vez cobra mayor relevancia y esto coincide con el crecimiento del fútbol femenino alrededor del mundo.

A continuación, hacemos un repaso con todos los ganadores del Balón de Oro, así como también con los que más veces se lo llevaron tanto en las ramas masculinas como femeninas.

Todos los ganadores del Balón de Oro masculino

AÑO GANADOR PAÍS EQUIPO 1956 Stanley Matthews Inglaterra Blackpool FC 1957 Alfredo Di Stéfano España Real Madrid CF 1958 Raymond Kopa Francia Real Madrid CF 1959 Alfredo Di Stéfano España Real Madrid CF 1960 Luis Suárez España FC Barcelona 1961 Omar Sívori Italia Juventus FC 1962 Josef Masopust República Checa FK Dukla Praga 1963 Lev Yashin Unión Soviética FK Dinamo Moskva 1964 Denis Law Escocia Manchester United FC 1965 Eusébio da Silva Portugal SL Benfica 1966 Bobby Charlton Inglaterra Manchester United FC 1967 Flórián Albert Hungría Ferencváros TC 1968 George Best Inglaterra Manchester United FC 1969 Gianni Rivera Italia AC Milan 1970 Gerd Müller Alemania FC Bayern Múnich 1971 Johan Cruyff Países Bajos AFC Ajax 1972 Franz Beckenbauer Alemania FC Bayern Múnich 1973 Johan Cruyff Países Bajos FC Barcelona 1974 Johan Cruyff Países Bajos FC Barcelona 1975 Oleg Blojín Unión Soviética FK Dynamo Kiev 1976 Franz Beckenbauer Alemania FC Bayern Múnich 1977 Allan Simonsen Dinamarca Borussia Mönchengladbach 1978 Kevin Keegan Inglaterra Hamburger SV 1979 Kevin Keegan Inglaterra Hamburger SV 1980 Karl-Heinz Rummenigge Alemania FC Bayern Múnich 1981 Karl-Heinz Rummenigge Alemania FC Bayern Múnich 1982 Paolo Rossi Italia Juventus FC 1983 Michel Platini Francia Juventus FC 1984 Michel Platini Francia Juventus FC 1985 Michel Platini Francia Juventus FC 1986 Igor Belánov Unión Soviética FK Dynamo Kiev 1987 Ruud Gullit Países Bajos AC Milan 1988 Marco van Basten Países Bajos AC Milan 1989 Marco van Basten Países Bajos AC Milan 1990 Lothar Matthäus Alemania FC Internazionale 1991 Jean-Pierre Papin Francia Olympique de Marsella 1992 Marco van Basten Países Bajos AC Milan 1993 Roberto Baggio Italia Juventus FC 1994 Hristo Stoichkov Bulgaria FC Barcelona 1995 George Weah Liberia AC Milan 1996 Matthias Sammer Alemania BV Borussia 1997 Ronaldo Nazário Brasil FC Internazionale 1998 Zinedine Zidane Francia Juventus FC 1999 Rivaldo Brasil FC Barcelona 2000 Luis Figo Portugal Real Madrid CF 2001 Michael Owen Inglaterra Liverpool FC 2002 Ronaldo Nazário Brasil Real Madrid CF 2003 Pavel Nedvěd República Checa Juventus FC 2004 Andriy Shevchenko Ucrania AC Milan 2005 Ronaldinho Brasil FC Barcelona 2006 Fabio Cannavaro Italia Real Madrid CF 2007 Kaká Brasil AC Milan 2008 Cristiano Ronaldo Portugal Manchester United FC 2009 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2010 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2011 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2012 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2013 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid CF 2014 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid CF 2015 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2016 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid CF 2017 Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid CF 2018 Luka Modric Croacia Real Madrid CF 2019 Lionel Messi Argentina FC Barcelona 2020 No hubo por Covid-19 – – 2021 Lionel Messi Argentina París Saint-Germain FC 2022 Karim Benzema Francia Real Madrid CF 2023 Lionel Messi Argentina Inter Miami CF 2024 Rodri España Manchester City FC

En 2020, no se entregó el Balón de Oro por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.

Jugadores más ganadores del Balón de Oro

JUGADOR PAÍS VECES GANADOR AÑOS DE GANADOR Lionel Messi Argentina 8 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 Cristiano Ronaldo Portugal 5 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 Michel Platini Francia 3 1983, 1984 y 1985 Johan Cruyff Países Bajos 3 1971, 1973 y 1974 Marco van Basten Países Bajos 3 1988, 1989 y 1992 Franz Beckenbauer Alemania 2 1972 Y 1976 Ronaldo Nazário Brasil 2 1997 y 2002 Alfredo Di Stéfano España 2 1957 y 1959 Kevin Keegan Inglaterra 2 1978 y 1979 Karl-Heinz Rummenigge Alemania 2 1980 y 1981 *Sólo se menciona a los que ganaron más de una vez.

Todas las ganadoras del Balón de Oro femenino

AÑO GANADOR PAÍS EQUIPO 2010 Marta Vieira da Silva Brasil FC Gold Pride 2011 Homare Sawa Japón INAC Kobe Leonessa 2012 Abby Wambach Estados Unidos MagicJack 2013 Nadine Angerer Alemania Brisbane Roar FC 2014 Nadine Keßler Alemania VfL Wolfsburg 2015 Carli Lloyd Estados Unidos Houston Dash 2018 Ada Hegerberg Noruega Olympique Lyonnais 2019 Megan Rapinoe Estados Unidos Seattle Reign FC 2021 Alexia Putellas España FC Barcelona 2022 Alexia Putellas España FC Barcelona 2023 Aitana Bonmatí España FC Barcelona 2024 Aitana Bonmatí España FC Barcelona

Desde 2001 hasta 2009, FIFA entregó el premio a la Jugadora Mundial de la FIFA hasta que se instauró el FIFA Balón de Oro en 2010.

Entre 2016 y 2018, la Jugadora Mundial de la FIFA se reemplazó por el The Best FIFA hasta la instauración definitiva del Balón de Oro femenino por la revista France Football.

En 2020, como en el masculino, no se entregó el Balón de Oro Femenino por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.

Solo Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las últimas ganadoras han repetido victorias en el Balón de Oro.