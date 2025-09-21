Todos los ganadores del Balón de Oro en su historia

El Balón de Oro es uno de los premios más importantes en el fútbol profesional a nivel individual. Desde 1956, la revista France Football, organizadora de este galardón, entrega de manera ininterrumpida y busca destacar año a año al mejor jugador de la temporada. El más ganador de esta presea es ni más ni menos que Lionel Messi.
Si bien ha tenido sus reglas a lo largo de los años, como sólo destacar a aquel jugador que milite en Europa hasta 1995, o su alianza con la FIFA entre 2010 y 2016, esta entrega de premios se ha mantenido en el tiempo y es lo que le permitió destacarse como una infaltable para conocer a lo mejor de cada año.
No obstante, ha tenido varias controversias y polémicas, pero pese a ello, se ha mostrado como el premio que todo futbolista sueña levantar en algún momento. Para ello, múltiples especialistas han tenido el honor de ser jurado para destacar a los mejores. A día de hoy, esto sigue ocurriendo con periodistas de todo el mundo, quienes se encargan de elegir al mejor jugador y jugadora año a año.
Precisamente, la inclusión del Balón de Oro femenino es bastante reciente, pero no menos importante. Cada vez cobra mayor relevancia y esto coincide con el crecimiento del fútbol femenino alrededor del mundo.
A continuación, hacemos un repaso con todos los ganadores del Balón de Oro, así como también con los que más veces se lo llevaron tanto en las ramas masculinas como femeninas.
Todos los ganadores del Balón de Oro masculino
|AÑO
|GANADOR
|PAÍS
|EQUIPO
|1956
|Stanley Matthews
|Inglaterra
|Blackpool FC
|1957
|Alfredo Di Stéfano
|España
|Real Madrid CF
|1958
|Raymond Kopa
|Francia
|Real Madrid CF
|1959
|Alfredo Di Stéfano
|España
|Real Madrid CF
|1960
|Luis Suárez
|España
|FC Barcelona
|1961
|Omar Sívori
|Italia
|Juventus FC
|1962
|Josef Masopust
|República Checa
|FK Dukla Praga
|1963
|Lev Yashin
|Unión Soviética
|FK Dinamo Moskva
|1964
|Denis Law
|Escocia
|Manchester United FC
|1965
|Eusébio da Silva
|Portugal
|SL Benfica
|1966
|Bobby Charlton
|Inglaterra
|Manchester United FC
|1967
|Flórián Albert
|Hungría
|Ferencváros TC
|1968
|George Best
|Inglaterra
|Manchester United FC
|1969
|Gianni Rivera
|Italia
|AC Milan
|1970
|Gerd Müller
|Alemania
|FC Bayern Múnich
|1971
|Johan Cruyff
|Países Bajos
|AFC Ajax
|1972
|Franz Beckenbauer
|Alemania
|FC Bayern Múnich
|1973
|Johan Cruyff
|Países Bajos
|FC Barcelona
|1974
|Johan Cruyff
|Países Bajos
|FC Barcelona
|1975
|Oleg Blojín
|Unión Soviética
|FK Dynamo Kiev
|1976
|Franz Beckenbauer
|Alemania
|FC Bayern Múnich
|1977
|Allan Simonsen
|Dinamarca
|Borussia Mönchengladbach
|1978
|Kevin Keegan
|Inglaterra
|Hamburger SV
|1979
|Kevin Keegan
|Inglaterra
|Hamburger SV
|1980
|Karl-Heinz Rummenigge
|Alemania
|FC Bayern Múnich
|1981
|Karl-Heinz Rummenigge
|Alemania
|FC Bayern Múnich
|1982
|Paolo Rossi
|Italia
|Juventus FC
|1983
|Michel Platini
|Francia
|Juventus FC
|1984
|Michel Platini
|Francia
|Juventus FC
|1985
|Michel Platini
|Francia
|Juventus FC
|1986
|Igor Belánov
|Unión Soviética
|FK Dynamo Kiev
|1987
|Ruud Gullit
|Países Bajos
|AC Milan
|1988
|Marco van Basten
|Países Bajos
|AC Milan
|1989
|Marco van Basten
|Países Bajos
|AC Milan
|1990
|Lothar Matthäus
|Alemania
|FC Internazionale
|1991
|Jean-Pierre Papin
|Francia
|Olympique de Marsella
|1992
|Marco van Basten
|Países Bajos
|AC Milan
|1993
|Roberto Baggio
|Italia
|Juventus FC
|1994
|Hristo Stoichkov
|Bulgaria
|FC Barcelona
|1995
|George Weah
|Liberia
|AC Milan
|1996
|Matthias Sammer
|Alemania
|BV Borussia
|1997
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|FC Internazionale
|1998
|Zinedine Zidane
|Francia
|Juventus FC
|1999
|Rivaldo
|Brasil
|FC Barcelona
|2000
|Luis Figo
|Portugal
|Real Madrid CF
|2001
|Michael Owen
|Inglaterra
|Liverpool FC
|2002
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|Real Madrid CF
|2003
|Pavel Nedvěd
|República Checa
|Juventus FC
|2004
|Andriy Shevchenko
|Ucrania
|AC Milan
|2005
|Ronaldinho
|Brasil
|FC Barcelona
|2006
|Fabio Cannavaro
|Italia
|Real Madrid CF
|2007
|Kaká
|Brasil
|AC Milan
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Manchester United FC
|2009
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2010
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2011
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2012
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid CF
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid CF
|2015
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid CF
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Real Madrid CF
|2018
|Luka Modric
|Croacia
|Real Madrid CF
|2019
|Lionel Messi
|Argentina
|FC Barcelona
|2020
|No hubo por Covid-19
|–
|–
|2021
|Lionel Messi
|Argentina
|París Saint-Germain FC
|2022
|Karim Benzema
|Francia
|Real Madrid CF
|2023
|Lionel Messi
|Argentina
|Inter Miami CF
|2024
|Rodri
|España
|Manchester City FC
En 2020, no se entregó el Balón de Oro por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.
Jugadores más ganadores del Balón de Oro
|JUGADOR
|PAÍS
|VECES GANADOR
|AÑOS DE GANADOR
|Lionel Messi
|Argentina
|8
|2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|5
|2008, 2013, 2014, 2016 y 2017
|Michel Platini
|Francia
|3
|1983, 1984 y 1985
|Johan Cruyff
|Países Bajos
|3
|1971, 1973 y 1974
|Marco van Basten
|Países Bajos
|3
|1988, 1989 y 1992
|Franz Beckenbauer
|Alemania
|2
|1972 Y 1976
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|2
|1997 y 2002
|Alfredo Di Stéfano
|España
|2
|1957 y 1959
|Kevin Keegan
|Inglaterra
|2
|1978 y 1979
|Karl-Heinz Rummenigge
|Alemania
|2
|1980 y 1981
Todas las ganadoras del Balón de Oro femenino
|AÑO
|GANADOR
|PAÍS
|EQUIPO
|2010
|Marta Vieira da Silva
|Brasil
|FC Gold Pride
|2011
|Homare Sawa
|Japón
|INAC Kobe Leonessa
|2012
|Abby Wambach
|Estados Unidos
|MagicJack
|2013
|Nadine Angerer
|Alemania
|Brisbane Roar FC
|2014
|Nadine Keßler
|Alemania
|VfL Wolfsburg
|2015
|Carli Lloyd
|Estados Unidos
|Houston Dash
|2018
|Ada Hegerberg
|Noruega
|Olympique Lyonnais
|2019
|Megan Rapinoe
|Estados Unidos
|Seattle Reign FC
|2021
|Alexia Putellas
|España
|FC Barcelona
|2022
|Alexia Putellas
|España
|FC Barcelona
|2023
|Aitana Bonmatí
|España
|FC Barcelona
|2024
|Aitana Bonmatí
|España
|FC Barcelona
Desde 2001 hasta 2009, FIFA entregó el premio a la Jugadora Mundial de la FIFA hasta que se instauró el FIFA Balón de Oro en 2010.
Entre 2016 y 2018, la Jugadora Mundial de la FIFA se reemplazó por el The Best FIFA hasta la instauración definitiva del Balón de Oro femenino por la revista France Football.
En 2020, como en el masculino, no se entregó el Balón de Oro Femenino por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.
Solo Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las últimas ganadoras han repetido victorias en el Balón de Oro.