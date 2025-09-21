Es tendencia:
Todos los ganadores del Balón de Oro en su historia

Conoce quiénes han ganado el balón de Oro a lo largo de la historia tanto en rama masculina como femenina. ¿Quién lo ganó más veces?

Lionel Messi, el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro.
El Balón de Oro es uno de los premios más importantes en el fútbol profesional a nivel individual. Desde 1956, la revista France Football, organizadora de este galardón, entrega de manera ininterrumpida y busca destacar año a año al mejor jugador de la temporada. El más ganador de esta presea es ni más ni menos que Lionel Messi.

Si bien ha tenido sus reglas a lo largo de los años, como sólo destacar a aquel jugador que milite en Europa hasta 1995, o su alianza con la FIFA entre 2010 y 2016, esta entrega de premios se ha mantenido en el tiempo y es lo que le permitió destacarse como una infaltable para conocer a lo mejor de cada año.

No obstante, ha tenido varias controversias y polémicas, pero pese a ello, se ha mostrado como el premio que todo futbolista sueña levantar en algún momento. Para ello, múltiples especialistas han tenido el honor de ser jurado para destacar a los mejores. A día de hoy, esto sigue ocurriendo con periodistas de todo el mundo, quienes se encargan de elegir al mejor jugador y jugadora año a año.

Precisamente, la inclusión del Balón de Oro femenino es bastante reciente, pero no menos importante. Cada vez cobra mayor relevancia y esto coincide con el crecimiento del fútbol femenino alrededor del mundo.

A continuación, hacemos un repaso con todos los ganadores del Balón de Oro, así como también con los que más veces se lo llevaron tanto en las ramas masculinas como femeninas.

Todos los ganadores del Balón de Oro masculino

AÑOGANADORPAÍSEQUIPO
1956Stanley MatthewsInglaterraBlackpool FC
1957Alfredo Di StéfanoEspañaReal Madrid CF
1958Raymond KopaFranciaReal Madrid CF
1959Alfredo Di StéfanoEspañaReal Madrid CF
1960Luis SuárezEspañaFC Barcelona
1961Omar SívoriItaliaJuventus FC
1962Josef MasopustRepública ChecaFK Dukla Praga
1963Lev YashinUnión SoviéticaFK Dinamo Moskva
1964Denis LawEscociaManchester United FC
1965Eusébio da SilvaPortugalSL Benfica
1966Bobby CharltonInglaterraManchester United FC
1967Flórián AlbertHungríaFerencváros TC
1968George BestInglaterraManchester United FC
1969Gianni RiveraItaliaAC Milan
1970Gerd MüllerAlemaniaFC Bayern Múnich
1971Johan CruyffPaíses BajosAFC Ajax
1972Franz BeckenbauerAlemaniaFC Bayern Múnich
1973Johan CruyffPaíses BajosFC Barcelona
1974Johan CruyffPaíses BajosFC Barcelona
1975Oleg BlojínUnión SoviéticaFK Dynamo Kiev
1976Franz BeckenbauerAlemaniaFC Bayern Múnich
1977Allan SimonsenDinamarcaBorussia Mönchengladbach
1978Kevin KeeganInglaterraHamburger SV
1979Kevin KeeganInglaterraHamburger SV
1980Karl-Heinz RummeniggeAlemaniaFC Bayern Múnich
1981Karl-Heinz RummeniggeAlemaniaFC Bayern Múnich
1982Paolo RossiItaliaJuventus FC
1983Michel PlatiniFranciaJuventus FC
1984Michel PlatiniFranciaJuventus FC
1985Michel PlatiniFranciaJuventus FC
1986Igor BelánovUnión SoviéticaFK Dynamo Kiev
1987Ruud GullitPaíses BajosAC Milan
1988Marco van BastenPaíses BajosAC Milan
1989Marco van BastenPaíses BajosAC Milan
1990Lothar MatthäusAlemaniaFC Internazionale
1991Jean-Pierre PapinFranciaOlympique de Marsella
1992Marco van BastenPaíses BajosAC Milan
1993Roberto BaggioItaliaJuventus FC
1994Hristo StoichkovBulgariaFC Barcelona
1995George WeahLiberiaAC Milan
1996Matthias SammerAlemaniaBV Borussia
1997Ronaldo NazárioBrasilFC Internazionale
1998Zinedine ZidaneFranciaJuventus FC
1999RivaldoBrasilFC Barcelona
2000Luis FigoPortugalReal Madrid CF
2001Michael OwenInglaterraLiverpool FC
2002Ronaldo NazárioBrasilReal Madrid CF
2003Pavel NedvědRepública ChecaJuventus FC
2004Andriy ShevchenkoUcraniaAC Milan
2005RonaldinhoBrasilFC Barcelona
2006Fabio CannavaroItaliaReal Madrid CF
2007KakáBrasilAC Milan
2008Cristiano RonaldoPortugalManchester United FC
2009Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2010Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2011Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2012Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2013Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid CF
2014Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid CF
2015Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2016Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid CF
2017Cristiano RonaldoPortugalReal Madrid CF
2018Luka ModricCroaciaReal Madrid CF
2019Lionel MessiArgentinaFC Barcelona
2020No hubo por Covid-19
2021Lionel MessiArgentinaParís Saint-Germain FC
2022Karim BenzemaFranciaReal Madrid CF
2023Lionel MessiArgentinaInter Miami CF
2024RodriEspañaManchester City FC
En 2020, no se entregó el Balón de Oro por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.

Jugadores más ganadores del Balón de Oro

JUGADORPAÍSVECES GANADORAÑOS DE GANADOR
Lionel MessiArgentina82009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
Cristiano RonaldoPortugal52008, 2013, 2014, 2016 y 2017
Michel PlatiniFrancia31983, 1984 y 1985
Johan CruyffPaíses Bajos31971, 1973 y 1974
Marco van BastenPaíses Bajos31988, 1989 y 1992
Franz BeckenbauerAlemania21972 Y 1976
Ronaldo NazárioBrasil21997 y 2002
Alfredo Di StéfanoEspaña21957 y 1959
Kevin KeeganInglaterra21978 y 1979
Karl-Heinz RummeniggeAlemania21980 y 1981
*Sólo se menciona a los que ganaron más de una vez.

Todas las ganadoras del Balón de Oro femenino

AÑOGANADORPAÍSEQUIPO
2010Marta Vieira da SilvaBrasilFC Gold Pride
2011Homare SawaJapónINAC Kobe Leonessa
2012Abby WambachEstados UnidosMagicJack
2013Nadine AngererAlemaniaBrisbane Roar FC
2014Nadine KeßlerAlemaniaVfL Wolfsburg
2015Carli LloydEstados UnidosHouston Dash
2018Ada HegerbergNoruegaOlympique Lyonnais
2019Megan RapinoeEstados UnidosSeattle Reign FC
2021Alexia PutellasEspañaFC Barcelona
2022Alexia PutellasEspañaFC Barcelona
2023Aitana BonmatíEspañaFC Barcelona
2024Aitana BonmatíEspañaFC Barcelona
Desde 2001 hasta 2009, FIFA entregó el premio a la Jugadora Mundial de la FIFA hasta que se instauró el FIFA Balón de Oro en 2010.

Entre 2016 y 2018, la Jugadora Mundial de la FIFA se reemplazó por el The Best FIFA hasta la instauración definitiva del Balón de Oro femenino por la revista France Football.

En 2020, como en el masculino, no se entregó el Balón de Oro Femenino por la pandemia de Covid-19 que impidió el desarrollo normal de las ligas del mundo.

Solo Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, las últimas ganadoras han repetido victorias en el Balón de Oro.

