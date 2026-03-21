Pablo Guede tuvo el interés de San Lorenzo de Argentina para ser su nuevo entrenador en reemplazo de Damián Ayude. Finalmente, decidió quedarse en Alianza Lima, lo que provoca que el ‘Ciclón’ deba continuar la búsqueda de su nuevo director técnico. Sin embargo, ahora, afronta un problema mayor debido a cinco sanciones de parte de la FIFA.

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San Lorenzo no sólo atraviesa una situación complicada en lo deportivo. Se encuentra sin entrenador, pese a que aún está en carrera para clasificar a los Playoffs de la Primera División de Argentina. Ahora, debe preocuparse nuevamente por su inestabilidad económica.

San Lorenzo no la pasa bien en estos momentos (Getty Images).

El ‘Ciclón’ viene lidiando con problemas financieros, que incluso han afectado a su plantel profesional con deudas por salarios. Debido a estos inconvenientes, ha tenido algunas inhibiciones para fichar nuevos jugadores, castigo que la FIFA suele implementar a los clubes por impagos salariales.

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Precisamente, la FIFA volvió a la carga. Según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X (Twitter) y se pudo confirmar en el sitio web de las “Registration Bans” del máximo organismo del fútbol mundial, San Lorenzo tiene cinco sanciones de inhibición.

Parte del tuit de Germán García Grova sobre las inhibiciones de San Lorenzo (X @GerGarcíaGrova)

Los detalles de cada sanción no han salido a la luz, pero el ‘Ciclón’ ya fue notificado al respecto y deberá resolverlo para poder tener la chance de contratar nuevos futbolistas en el corto plazo. Las inhibiciones de FIFA son por “tiempo indeterminado”, según el registro del organismo.

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Así, el conjunto azulgrana pasa una situación delicada a nivel institución: sin entrenador, sin posibilidad de contratar jugadores y teniendo que resolver deudas por salarios nuevamente. Pese a todo eso, el plantel profesional sigue como puede.

Las cinco inhibiciones que constata la FIFA en su “Registration Bans” (Oficial FIFA).

¿Por qué Pablo Guede decidió rechazar a San Lorenzo?

Guede fue el principal candidato a dirigir a San Lorenzo en lugar de Damián Ayude, destituido del cargo de entrenador tras la derrota 5-2 ante Defensa y Justicia por el torneo local. La decisión de prescindir del anterior director técnico y el mayor interesado en el actual estratega de Alianza Lima fue Sergio Costantino, presidente de la institución azulgrana.

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Sergio Costantino, presidente de San Lorenzo (Getty Images).

Sin embargo, el propio Pablo Guede decidió descartar la posibilidad de volver al ‘Ciclón’, club al que ya había dirigido en el primer semestre de 2016. ¿Por qué lo hizo? Si bien se mostró interesado en ser el reemplazo de Ayude, una serie de factores terminaron por llevarlo a tomar dicha decisión.

En primer lugar, los problemas para definir cómo se efectuaría el pago de la cláusula de salida de Alianza Lima. Según pudo confirmar Bolavip Perú, la cifra para que se finiquite el vínculo rondaba los 500 mil dólares, pero San Lorenzo sólo ofreció 250 mil dólares. Además, había diferencias entre club y entrenador para definir quién pondría el dinero para efectuar dicho pago.

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También hubo algo que no le gustó a Pablo Guede. Costantino reiteró en más de una oportunidad su deseo de contar con el entrenador e, incluso, llegó a decir que había un acuerdo para su arribo. Esta exposición no cayó bien y también contribuyó a la decisión final.

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