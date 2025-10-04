Así les fue a Alianza Lima y Universitario en la ida de los cuartos de final de la Liga 3 2025

Este fin de semana se disputa los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga 3 2025. En este caso, los dos grandes del país tienen a sus reservas compitiendo en esta etapa definitoria. Por un lado está Alianza Lima y por el otro Universitario de Deportes, que cada uno ya disputó su primer juego en esta serie que definirá a los dos que pasen a la gran semifinal.

Publicidad

Publicidad

Los compadres en este caso no están en la misma serie, pero se podrían ver las caras si cada uno accede a la siguiente etapa de este certamen. En este caso, los ‘blanquiazules’ tuvieron que jugar de local ante Estudiantil CNI, mientras que los ‘cremas’ fueron a Chachapoyas para medirse contra Unión Santo Domingo.

¿Cómo les fue a Alianza Lima y Universitario en los cuartos de final de la Liga 3?

El primero en jugar fue el cuadro de Universitario de Deportes que visitó a Unión Santo Domingo en el IPD de Kuelap. Encuentro que se desarrolló el pasado viernes 3 de octubre. Este duelo fue bastante parejo a lo largo de los 90 minutos, pero Joyce Conde se encargó de anotar el único tanto de la contienda mediante un penal a los 62 minutos.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Alianza Lima jugó de local en el estadio Hugo Sotil en donde funge de local ante Estudiantil CNI. Encuentro que tuvo un gran protagónico del cuadro selvático, que justamente se terminó llevando la victoria al final de los 90 minutos. José García fue el autor del único tanto en esta contienda a los 23 minutos.

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final?

Por el lado de Universitario tiene la mayor ventaja al definir en el Campo Mar U la serie ante Unión Santo Domingo. Este encuentro se desarrollará el próximo lunes 13 de octubre. Juego que está programado para dar inicio desde las 13:00 horas de Perú.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, Alianza Lima correrá con la más difícil al tener que visita a Estudiantil CNI en el Estadio Max Agustín en Iquitos. Por su lado, este duelo se desarrollará el día 12 de octubre desde las 15:00 horas de Perú.