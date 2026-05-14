Se realizó la presentación y el sorteo de la Copa de la Liga 2026. Además de los grupos y el fixture del torneo, la LFPP informó los premios.

La Copa de la Liga 2026 ya está en marcha luego de la presentación y la realización del sorteo. Este jueves 14 de mayo se conocieron los grupos de competencia, el fixture y más detalles sobre esta nueva competencia para el fútbol peruano. Entre las novedades que ofrece, destacan los premios tanto económico como deportivo.

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La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) brindó todos los detalles sobre la Copa Caliente de la Liga 2026. Así como se conocieron los grupos de competencia, también se conoció el formato del mismo, el cual detalló cómo se jugará y también las localías, las cuales se determinan con el Ranking de Clubes de la LFPP.

Pero, un detalle destacado de la presentación que tuvo lugar en San Isidro tiene que ver con los premios. Según comentó Jesús Gonzáles, Gerente General de la LFPP, no sólo habrá un “reconocimiento económico” para el campeón de la Copa de la Liga 2026, sino también un premio deportivo.

De acuerdo a lo comentado por Gonzáles en la presentación del certamen, hay un premio deportivo tanto para el campeón como para el subcampeón. El ganador de la Copa de la Liga 2026 recibirá dos puntos para la tabla acumulada de la temporada 2027. En tanto, quien pierda la final, al menos, se llevará una unidad para dicha tabla.

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Los premios que otorga la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

Así es el formato de la Copa de la Liga 2026

El formato de competencia es el siguiente: se jugará una fase de grupos durante el mes de junio y, luego, se llevará a cabo una fase de Playoffs entre julio y noviembre.

La Copa de la Liga 2026 tendrá 34 equipos, los 18 de la Liga 1 y los 16 de la Liga 2. Estos fueron ubicados en 10 grupos, de los cuales, cuatro de ellos tienen cuatro equipos, mientras que los restantes seis cuentan con sólo tres instituciones. Dicha fase de grupos se jugará a una sola rueda de todos contra dos, por lo que se jugarán en total 42 partidos.

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Luego de esta fase de grupos, llegarán los Playoffs, los cuales tendrán fases de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Se clasificarán a la instancia de los 16 mejores (octavos de final), los que lograron los dos primeros lugares en los grupos de cuatro equipos; los ganadores de los grupos de tres clubes; y los dos mejores segundos de estos grupos de tres.

Las instancias de octavos y cuartos de final se jugarán a partido único. La rueda de 16 equipos tendrá lugar entre los días 10 y 12 de julio. En tanto, la de ocho clubes se jugará entre el 25 y 27 de agosto. Luego, las semifinales se jugarán a duelos de ida y vuelta, que se llevarán a cabo entre el 23 de setiembre y el 8 de octubre. En tanto, la final será a juego único, a disputarse el día 15 de noviembre.

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Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A | Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci.

| Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci. Grupo B | Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén.

| Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén. Grupo C | UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba.

| UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba. Grupo D | Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.

| Universitario, Atlético Grau y Pirata FC. Grupo E | Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas.

| Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas. Grupo F | Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.

| Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional. Grupo G | Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.

| Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC. Grupo H | FBC Melgar, CD Moquegua y Bentín Tacna Heroica.

| FBC Melgar, CD Moquegua y Bentín Tacna Heroica. Grupo I | Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.

| Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín. Grupo J | Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.

Así quedaron los grupos de la A la G de la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

Así quedaron los grupos de la G a la J en la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

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Así quedó el fixture de la Copa de la Liga 2026

FECHA 1 (del 11 al 15 de junio)

Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético

Grupo A: Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima

Grupo B: ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos

Grupo C: Deportivo Llacuabamba vs. UTC

Grupo D: Pirata FC vs. Universitario

Grupo E: Unión Minas vs. ADT

Grupo E: Alianza UDH vs. Sport Huancayo

Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cienciano

Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC

Grupo G: Ayacucho FC vs. Los Chankas

Grupo H: Bentín Tacna vs. FBC Melgar

Grupo I: Universidad San Martín vs. Sport Boys

Grupo J: Estudiantil CNI vs. Unión Comercio

Grupo J: Comerciantes FC vs. Sporting Cristal

FECHA 2 (del 18 al 22 de junio)

Grupo A: Alianza Atlético vs. Universidad César Vallejo

Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

Grupo B: Juan Pablo II College vs. ADA Jaén.

Grupo C: FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba

Grupo D: Atlético Grau vs. Pirata FC

Grupo E: ADT vs. Alianza UDH

Grupo E: Unión Minas vs. Sport Huancayo

Grupo F: Cienciano vs. Deportivo Garcilaso

Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cusco FC

Grupo G: Santos FC vs. Ayacucho FC

Grupo H: CD Moquegua vs. Bentín Tacna

Grupo I: Academia Cantolao vs. Universidad San Martín

Grupo J: Unión Comercio vs. Comerciantes FC

Grupo J: Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal

FECHA 3 (del 25 al 29 de junio)

Grupo A: Universidad César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci

Grupo A: Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Grupo B: Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College

Grupo C: UTC vs. FC Cajamarca

Grupo D: Universitario vs. Atlético Grau

Grupo E: Alianza UDH vs. Unión Minas

Grupo E: Sport Huancayo vs. ADT

Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional

Grupo F: Cusco FC vs. Cienciano

Grupo G: Los Chankas vs. Santos FC

Grupo H: FBC Melgar vs. CD Moquegua

Grupo I: Sport Boys vs. Academia Cantolao

Grupo J: Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI

Grupo J: Sporting Cristal vs. Unión Comercio

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Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).

A continuación, un repaso por las fechas estipuladas para los juegos de Playoffs:

Octavos de final: del 10 al 12 de julio

Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto

Semifinal: del 23 de setiembre al 8 de octubre (partidos de ida y vuelta)

Final: 15 de noviembre

Datos claves

Copa de la Liga 2026: el campeón obtendrá dos puntos para la temporada 2027.

el campeón obtendrá dos puntos para la temporada 2027. 34 equipos peruanos jugarán la fase de grupos a una rueda en junio.

peruanos jugarán la fase de grupos a una rueda en junio. 15 de noviembre se disputará la final del certamen a un partido único.