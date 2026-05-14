La Copa de la Liga 2026 ya está en marcha luego de la presentación y la realización del sorteo. Este jueves 14 de mayo se conocieron los grupos de competencia, el fixture y más detalles sobre esta nueva competencia para el fútbol peruano. Entre las novedades que ofrece, destacan los premios tanto económico como deportivo.
La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) brindó todos los detalles sobre la Copa Caliente de la Liga 2026. Así como se conocieron los grupos de competencia, también se conoció el formato del mismo, el cual detalló cómo se jugará y también las localías, las cuales se determinan con el Ranking de Clubes de la LFPP.
Pero, un detalle destacado de la presentación que tuvo lugar en San Isidro tiene que ver con los premios. Según comentó Jesús Gonzáles, Gerente General de la LFPP, no sólo habrá un “reconocimiento económico” para el campeón de la Copa de la Liga 2026, sino también un premio deportivo.
De acuerdo a lo comentado por Gonzáles en la presentación del certamen, hay un premio deportivo tanto para el campeón como para el subcampeón. El ganador de la Copa de la Liga 2026 recibirá dos puntos para la tabla acumulada de la temporada 2027. En tanto, quien pierda la final, al menos, se llevará una unidad para dicha tabla.
Los premios que otorga la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).
Así es el formato de la Copa de la Liga 2026
El formato de competencia es el siguiente: se jugará una fase de grupos durante el mes de junio y, luego, se llevará a cabo una fase de Playoffs entre julio y noviembre.
La Copa de la Liga 2026 tendrá 34 equipos, los 18 de la Liga 1 y los 16 de la Liga 2. Estos fueron ubicados en 10 grupos, de los cuales, cuatro de ellos tienen cuatro equipos, mientras que los restantes seis cuentan con sólo tres instituciones. Dicha fase de grupos se jugará a una sola rueda de todos contra dos, por lo que se jugarán en total 42 partidos.
Luego de esta fase de grupos, llegarán los Playoffs, los cuales tendrán fases de octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Se clasificarán a la instancia de los 16 mejores (octavos de final), los que lograron los dos primeros lugares en los grupos de cuatro equipos; los ganadores de los grupos de tres clubes; y los dos mejores segundos de estos grupos de tres.
Las instancias de octavos y cuartos de final se jugarán a partido único. La rueda de 16 equipos tendrá lugar entre los días 10 y 12 de julio. En tanto, la de ocho clubes se jugará entre el 25 y 27 de agosto. Luego, las semifinales se jugarán a duelos de ida y vuelta, que se llevarán a cabo entre el 23 de setiembre y el 8 de octubre. En tanto, la final será a juego único, a disputarse el día 15 de noviembre.
Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga 2026
- Grupo A | Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Carlos Mannucci.
- Grupo B | Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA de Jaén.
- Grupo C | UTC, Cajamarca FC y Deportivo Llacuabamba.
- Grupo D | Universitario, Atlético Grau y Pirata FC.
- Grupo E | Sport Huancayo, ADT, Alianza Universidad y Unión Minas.
- Grupo F | Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional.
- Grupo G | Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC.
- Grupo H | FBC Melgar, CD Moquegua y Bentín Tacna Heroica.
- Grupo I | Sport Boys, Academia Cantolao y Universidad San Martín.
- Grupo J | Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI.
Así quedaron los grupos de la A la G de la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).
Así quedaron los grupos de la G a la J en la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).
Así quedó el fixture de la Copa de la Liga 2026
FECHA 1 (del 11 al 15 de junio)
- Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético
- Grupo A: Universidad César Vallejo vs. Alianza Lima
- Grupo B: ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
- Grupo C: Deportivo Llacuabamba vs. UTC
- Grupo D: Pirata FC vs. Universitario
- Grupo E: Unión Minas vs. ADT
- Grupo E: Alianza UDH vs. Sport Huancayo
- Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cienciano
- Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC
- Grupo G: Ayacucho FC vs. Los Chankas
- Grupo H: Bentín Tacna vs. FBC Melgar
- Grupo I: Universidad San Martín vs. Sport Boys
- Grupo J: Estudiantil CNI vs. Unión Comercio
- Grupo J: Comerciantes FC vs. Sporting Cristal
FECHA 2 (del 18 al 22 de junio)
- Grupo A: Alianza Atlético vs. Universidad César Vallejo
- Grupo A: Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima
- Grupo B: Juan Pablo II College vs. ADA Jaén.
- Grupo C: FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba
- Grupo D: Atlético Grau vs. Pirata FC
- Grupo E: ADT vs. Alianza UDH
- Grupo E: Unión Minas vs. Sport Huancayo
- Grupo F: Cienciano vs. Deportivo Garcilaso
- Grupo F: Deportivo Binacional vs. Cusco FC
- Grupo G: Santos FC vs. Ayacucho FC
- Grupo H: CD Moquegua vs. Bentín Tacna
- Grupo I: Academia Cantolao vs. Universidad San Martín
- Grupo J: Unión Comercio vs. Comerciantes FC
- Grupo J: Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal
FECHA 3 (del 25 al 29 de junio)
- Grupo A: Universidad César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci
- Grupo A: Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Grupo B: Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College
- Grupo C: UTC vs. FC Cajamarca
- Grupo D: Universitario vs. Atlético Grau
- Grupo E: Alianza UDH vs. Unión Minas
- Grupo E: Sport Huancayo vs. ADT
- Grupo F: Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional
- Grupo F: Cusco FC vs. Cienciano
- Grupo G: Los Chankas vs. Santos FC
- Grupo H: FBC Melgar vs. CD Moquegua
- Grupo I: Sport Boys vs. Academia Cantolao
- Grupo J: Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI
- Grupo J: Sporting Cristal vs. Unión Comercio
Fixture de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026 (X @CopadelaLigape).
A continuación, un repaso por las fechas estipuladas para los juegos de Playoffs:
- Octavos de final: del 10 al 12 de julio
- Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto
- Semifinal: del 23 de setiembre al 8 de octubre (partidos de ida y vuelta)
- Final: 15 de noviembre
Datos claves
- Copa de la Liga 2026: el campeón obtendrá dos puntos para la temporada 2027.
- 34 equipos peruanos jugarán la fase de grupos a una rueda en junio.
- 15 de noviembre se disputará la final del certamen a un partido único.