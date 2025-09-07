La eliminación de la Selección Peruana del próximo Mundial de Fútbol 2026 ha hecho que se cuestione al actual entrenador. Muchos hinchas ya lo quieren fuera, pero la gran pregunta es ¿Quién podría llegar? Esto es algo que no es fácil de responder, pues con las decisiones que toma la FPF es difícil tener a un candidato que consiga sacar del pozo a Perú.

Por eso en los diferentes programas deportivos de Youtube, han ido soltando poco a poco nombres. Reimond Manco es uno de ellos, el exjugador la tiene bastante clara y sorprendió a todos con su candidato. En el programa ‘Línea de 5’ no dudó en revelarlo y hacer que se puedan dar varios cuestionamientos.

“No me gusta ninguno de ellos para la Selección (Ni Fabián Bustos, ni Néstor Gorosito). Hay muchos entrenadores que encuentran su lugar en el mundo, pero creo que Jean (Ferrari), que creo que es una persona inteligente, como sé que lo es, y quiere entrenar con bombo y platillos y por la puerta grande. Si yo fuese él, debería buscar a Gareca y tratar de presentarle un proyecto que lo convenza“, fue su sorprendente respuesta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Pero ahí no terminó todo, pues luego terminó agregando: “Gareca encontró su lugar en el mundo en la selección y la selección encontró su lugar en el mundo con Gareca”.

Ricardo Gareca de fracaso en fracaso

La realidad dicta que tanto la Selección Peruana como Ricardo Gareca han fracaso cada uno por separado. El entrenador argentino desde que dejó el buzo de Perú ha tenido resultados bastante malos en sus equipos, dejando en claro que su toque solo lo tiene con Perú.

Publicidad

Publicidad

Inmediatamente después de dejar Perú su próximo reto fue asumir el cargo de DT de Vélez Sarsfield. Pero le terminó yendo terrible, tan solo logrando durar un total de 12 partidos, lo que se resume en solo 1 victoria, 7 empates y 4 derrotas.

Ricardo Gareca en la Selección de Chile (Foto: Getty).

Después dio un paso sorprendente al firmar con la Selección de Chile, el clásico rival de Perú. Todo hacía pensar que le iría bien al conocer las Eliminatorias, pero fracasó estrepitosamente, tanto que terminó saliendo antes de tiempo. Fueron un total de 16 partidos los que dirigió, 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca con la Selección Peruana?

Pues con la Selección Peruana a Ricardo Gareca le terminó yendo bastante bien consiguiendo levantar el nivel del equipo patrio. Algo que ya venía por los suelos de anteriores campañas, pero logró lo impensado y tras 36 años clasificó al Mundial de Rusia 2018. Luego consiguió hacer que la ‘Bicolor’ juegue la final de la Copa América 2019 ante Brasil.

Ricardo Gareca (Foto: Getty).

Todo esto se dio en un total de 96 partidos en los que logró ganar 41, empató 19 y fueron 36 las derrotas. En goles a favor 135 y en contra 124. Sobre los puntos, hablamos que sumó en total 142 y por partido hacía un promedio de 1,48.

Publicidad

Publicidad

ver también Néstor Gorosito reveló lo que cambiaría del fútbol peruano para potenciar a la Selección Peruana