Pedro Aquino dejó firme mensaje tras ser expuesto por Néstor Gorosito.

En las últimas horas, Pedro Aquino se ha convertido en uno de los nombres más comentados tras la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile. Esto se debe a que Néstor Gorosito lo señaló públicamente luego de la derrota, generando diversas reacciones en el entorno ‘blanquiazul’.

Frente a esta situación, el volante nacional utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro y directo, dejando entrever que no existe ningún conflicto con el estratega argentino.

El firme mensaje de Pedro Aquino

La ‘Roca’ compartió una historia en su cuenta de Instagram donde escribió la palabra “Familia”, acompañada de un corazón azul, símbolo de su vínculo con el club ‘íntimo’.

Además, publicó una imagen en la que aparecen todos los jugadores del primer equipo reunidos en una conversación dentro de las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

(Instagram: Pedro Aquino)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino?

Ante las interrogantes surgidas por sus decisiones, Néstor Gorosito se pronunció en conferencia de prensa finalizado el encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile para explicar el motivo por el que Pedro Aquino no inició acciones.

“(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos”, señaló ‘Pipo’.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron controversia, ya que para algunos personajes relacionados al fútbol el DT no debió exponer de dicha manera al jugador.

