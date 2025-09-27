Mr. Peet dijo la verdad y explicó por qué Néstor Gorosito borró a un jugador de Alianza Lima: “No lo comparto”

Luego de la dura eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile, hay distintas cuestiones y cuestionamientos sobre las decisiones tomadas por Néstor Gorosito. Además del equipo titular que mandó en el duelo en la ciudad de Coquimbo, hay otro aspecto que tiene que ver específicamente con el hecho de dejar fuera a un jugador que ahora mismo está borrado del plantel. Quien analizó esta situación fue Peter Arévalo.

El reconocido comunicador deportivo, quien por cierto es hincha acérrimo de Alianza Lima y estuvo presente en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, sostuvo distintas posturas sobre lo ocurrido en el último Universidad de Chile vs. Alianza Lima y una de las críticas tiene que ver con que Jesús Castillo es prácticamente un exfutbolista en las planificaciones estelares de un Néstor Gorosito que en el último tiempo ni siquiera lo convoca.

“Tema de gustos, tema de elección, de superpoblación en el medio. A ‘Pipo’ Gorosito, está en su derecho, no lo comparto, le gusta Burlamaqui, Archimbaud, Aquino. A Aquino no lo discuto, es un jugador de selección. Sí discuto el tema de la elección, pero al final él es el técnico y mi opinión pesa poco y nada”; enfatizó el popular ‘Mr. Peet‘ durante la más reciente edición del programa digital ‘Madrugol‘ respecto a la constante ausencia de Jesús Castillo en la plantilla.

La reacción de Jesús Castillo al quedar fuera del próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima enfrentará este fin de semana a Cienciano del Cusco en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y nuevamente Jesús Castillo quedó fuera de la lista de convocados. El profesor Néstor Gorosito lo sigue apartando de sus planes y claramente se debe una decisión técnica ya que hasta el momento no hay ningún tipo de indicio, información o rumor respecto a un acto de indisciplina o de mal comportamiento en la interna.

Dicho todo esto, el propio volante blanquiazul de 29 años compartió un mensaje en sus redes sociales respecto a esta complicada situación y con lo cual evidencia una cierta tranquilidad en el actual momento profesional que le toca vivir en un club que parece ya no apostar por él. “No pierdas la calma y mucho menos la fe. Se paciente, todo se dará en su momento, todo necesita su tiempo”.

La decisión que podría tomar Jesús Castillo respecto a su futuro en Alianza Lima

Teniendo en cuenta que Jesús Castillo llegó a Alianza Lima en el año 2023 y firmó contrato hasta diciembre del 2026, es muy probable que el volante pueda tomar la decisión de irse préstamo de cara a la siguiente temporada. Es importante mencionar que Néstor Gorosito se quedará en Matute al haber renovado su estadía, así que es muy probable que mantenga la postura de no contar con los servicios del zurdo, tal y como viene siendo en la actualidad.

Día, hora y canal del Cienciano vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura

En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Cienciano del Cusco enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo domingo 28 de septiembre a las 18:00 hora local. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, podrás seguir todas las incidencias del cotejo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

