Paolo Guerrero realiza una acción radical después de estar tanto tiempo lesionado: sorprende a la Selección Peruana y Alianza Lima

La carrera de Paolo Guerrero, el icónico delantero de 41 años, sigue dando de qué hablar. Con una genética privilegiada, una disciplina férrea y un cuidado personal que lo distingue, el ‘Depredador’ parece estar listo para dar un golpe de autoridad y regresar a las canchas en un momento crucial para la Selección Peruana. Su posible retorno genera una enorme expectativa, especialmente de cara a los próximos desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas.

Paolo Guerrero presenta grandes novedades

El periodista deportivo Alfredo Ccasa Godoy fue el encargado de encender la mecha de la especulación a través de su cuenta de Twitter, revelando una noticia que ha sorprendido a propios y extraños. Según Ccasa Godoy, Guerrero se encuentra en la etapa final de su recuperación y ha estado entrenando en soledad, específicamente en las instalaciones de la EGB (Club Esther Grande de Bentín).

La información añade que este lunes, Alianza Lima, el club al que pertenece Guerrero, reanudaría sus trabajos, y sería en ese momento cuando el atacante recibiría el alta médica. Esta situación, de vital importancia, ya es de conocimiento del director técnico de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, lo que abre la puerta a una pregunta que resuena con fuerza en el ambiente futbolístico: “¿Sorpresa en la VIDENA?”.

Podría regresar a la Selección Peruana

La posibilidad de que Paolo Guerrero se reincorpore al equipo nacional es una noticia que ilusiona a la afición y que podría tener un impacto significativo en los próximos compromisos de la Selección Peruana. En principio, y si Óscar Ibáñez lo considera pertinente, el “gran capitán” podría estar disponible para los cruciales partidos contra Paraguay y Uruguay.

La presencia de Guerrero siempre ha sido un pilar fundamental en la Selección Peruana, no solo por su indudable calidad técnica y su capacidad goleadora. Sino también por su liderazgo, su experiencia y el respeto que impone en el campo. Ibáñez, quien siempre ha destacado la importancia del jugador más emblemático y querido de los últimos tiempos, evaluará de cerca su evolución.

Paolo Guerrero espera por su evolución

Las próximas horas serán determinantes para confirmar el estado físico y la disponibilidad de Guerrero. Su incorporación representaría un refuerzo de lujo para la lista de convocados, inyectando un componente de experiencia y jerarquía en el equipo de todos. La nación futbolística se mantiene a la expectativa, soñando con ver nuevamente a su goleador histórico defendiendo los colores de la blanquirroja.

