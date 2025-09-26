VIDEO| Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ se agarran a golpes en vivo tras acalorada discusión: ¿Qué pasó?

Alianza Lima cayó 2-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Más allá del resultado, un insólito momento se vivió en plena transmisión en vivo: los periodistas Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ sostuvieron una tensa discusión que escaló hasta terminar en un enfrentamiento físico frente a las cámaras.

El incidente ocurrió durante la más reciente edición del programa ‘Mira quiénhabla’, transmitido por el canal de YouTube ‘Erick y Gonzalo’, donde ambos periodistas analizaban el esquema táctico utilizado por Néstor Gorosito frente al equipo chileno.

Para Valencia, la propuesta del estratega argentino fue un grave desacierto, por lo que no pudo evitar quedarse callado y lanzarle duras críticas.

Publicidad

Publicidad

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ se agarraron a golpes

Ante ello, ‘Chevaristo’ admitió que hubo una equivocación en el planteamiento, pero aseguró que son errores que cualquiera puede cometer. Sin embargo, la respuesta no cayó bien en su colega, quien lo acusó de justificar al DT. Esto terminó provocando una fuerte reacción de ‘Cheva’, que no dudó en recordarle al ‘Sensei’ sus constantes fallos en primicias.

“Él no se equivoca nunca, Gorosito es el único que se equivoca. Bobo, eres un bobo”, expresó. Esto generó la incomodidad de Valencia, quien respondió: “Cómprate ropa, ni ropa tienes. Tú eres puneño, no le mientas al país“.

La discusión fue escalando rápidamente hasta que ‘Chevaristo’, visiblemente molesto, pidió a la producción que cortara la transmisión si se levantaba de su asiento. Ante esta amenaza, Silvio reaccionó de inmediato y lo enfrentó: “¿Qué vienes a amenazarme? ¿A quién quieres amenazar?”, respondió con tono desafiante.

Publicidad

Publicidad

De inmediato, ‘Chevaristo’ se levantó de su silla, fingió retirarse del set, pero sorpresivamente regresó para lanzarle un golpe directo a Valencia. El impacto hizo que este cayera al suelo junto a su silla, mientras el resto del panel intentaba detener la pelea.

Tweet placeholder

Transmisión tuvo que ser finalizada

La pelea entre Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ obligó a la producción a tomar medidas drásticas: apagaron los micrófonos y reemplazaron la transmisión en vivo con la imagen de uno de los patrocinadores, con el objetivo de evitar que la audiencia siguiera presenciando el altercado.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Néstor Gorosito que Mr. Peet cuestionó por la eliminación de Alianza Lima: “No es lo mismo”