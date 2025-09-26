Alianza Lima perdió 2-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y fue eliminado. No fue un buen partido del equipo de Néstor Gorosito, pese a la reacción del segundo tiempo. A partir de esto, hubo algunos cuestionamientos de parte del periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet.

Universidad de Chile aprovechó sus oportunidades y eliminó a Alianza Lima. El gol de Eryc Castillo para el descuento no fue suficiente para los blanquiazules, pese a tener algunas aproximaciones. No fue suficiente. Así, se terminó su aventura internacional donde tuvo grandes partidos y quedó a las puertas de una semifinal continental.

Los primeros 45 minutos del partido de vuelta fueron claves para la serie Universidad de Chile vs. Alianza Lima. Fueron los peores momentos de los ‘Íntimos’ y eso se notó en el rendimiento de algunos jugadores. Mr. Peet apuntó contra algunos de ellos, como los casos de Alan Cantero y Sergio Peña. Este último fue de los más criticados por los hinchas.

Mr. Peet apuntó contra el ingreso de Alan Cantero, determinado por Néstor Gorosito

La titularidad de Alan Cantero sobre Kevin Quevedo es una de las decisiones que más se cuestionan en Alianza Lima. Por lo visto en el primer tiempo, al argentino le costó jugar en la posición de extremo.

Alan Cantero fue titular en Universidad de Chile vs. Alianza Lima (Getty Images).

Néstor Gorosito tomó tal determinación y cuando fue consultado al respecto, en conferencia de prensa, respondió: “Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)“. El ingreso de Quevedo en el segundo tiempo le dio otro semblante al equipo, lo que provocó el descuento de Castillo.

Esa titularidad de Alan Cantero fue cuestionada por Mr. Peet y se lo hizo saber a Gorosito en su análisis en Madrugol de su canal de YouTube. “No es el mismo Cantero cuando entra que cuando arranca y es así, pero no deja de ser un buen jugador pero le costó jugar en esa posición“, advirtió.

En el análisis general, Arévalo coincidió en que el primer tiempo fue la clave para la eliminación blanquiazul. “Un Alianza que no jugó bien al fútbol, sobre todo en los primeros 45 minutos. Le costó tener la pelota. No fue un buen partido de Peña, Cantero, y esto tenemos que asumirlo nosotros también“, dijo.

Mr. Peet habló sobre la ausencia de Carlos Zambrano en el partido de vuelta

Para el partido de vuelta ante Universidad de Chile, Alianza Lima no pudo contar con Carlos Zambrano. La expulsión en el partido de ida le impidió estar en este segundo encuentro. Su ausencia fue una dura baja para Gorosito y compañía. Mr. Peet lo resaltó, pero con una salvedad.

“Para mí siempre va a ser importante la presencia de Carlos Zambrano el mejor defensor del fútbol peruano, pero decir que el encuentro se pierde porque faltó un jugador es menospreciar el trabajo de Chávez, quien para mí hizo un buen partido“, apuntó.

Gianfranco Chávez cumplió una buena actuación reemplazando a Zambrano, pese a los dos goles de Universidad de Chile. Varios hinchas criticaron al ‘Káiser’ debido a su expulsión y lo tildaron como el culpable de la eliminación.

