¿Castigo o decisión táctica? Gorosito explicó la ausencia de Aquino y Quevedo en el once titular ante U. de Chile

Alianza Lima cayó frente a la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, quedando fuera de la lucha por un lugar en las semifinales.

En el duelo disputado en Coquimbo, llamó la atención que Pedro Aquino y Kevin Quevedo no formaran parte del once inicial. La decisión tomada por Néstor Gorosito terminó generando diversas reacciones.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre ambas ausencias?

Ante las interrogantes surgidas por sus decisiones, ‘Pipo’ se pronunció en conferencia de prensa finalizado el encuentro. Y es que tanto Aquino como Quevedo son piezas fundamentales en su planteamiento, algo que quedó reflejado en el segundo tiempo, cuando su ingreso marcó una mejora en el rendimiento del equipo.

Publicidad

Publicidad

“(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos”, explicó en primera instancia.

Tweet placeholder

Posterior a ello, se refirió al delantero nacional: “Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”.

Publicidad

Publicidad

Sobre la actitud de sus jugadores

Por otro lado, también destacó que el plantel tenía la ilusión de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en lo que consideró una de las mejores actuaciones internacionales del cuadro ‘blanquiazul’ en su historia reciente.

“Estamos tan dolidos como los jugadores, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles al principio del partido, es un equipo que lleva mucho trabajo junto”, expresó.

ver también Se conoció el nombre del culpable de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana: “Espero no le renueven…”