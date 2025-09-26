Es tendencia:
¿Castigo o decisión táctica? Gorosito explicó la ausencia de Aquino y Quevedo en el once titular ante U. de Chile

El técnico argentino reveló por qué decidió dejar en el banquillo de suplentes a dos de los jugadores con mejor nivel del cuadro 'íntimo'.

Por Nicole Cueva

Néstor Gorosito reveló por qué Aquino y Quevedo no fueron titulares.
© DifusiónNéstor Gorosito reveló por qué Aquino y Quevedo no fueron titulares.

Alianza Lima cayó frente a la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, quedando fuera de la lucha por un lugar en las semifinales.

En el duelo disputado en Coquimbo, llamó la atención que Pedro Aquino y Kevin Quevedo no formaran parte del once inicial. La decisión tomada por Néstor Gorosito terminó generando diversas reacciones.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre ambas ausencias?

Ante las interrogantes surgidas por sus decisiones, ‘Pipo’ se pronunció en conferencia de prensa finalizado el encuentro. Y es que tanto Aquino como Quevedo son piezas fundamentales en su planteamiento, algo que quedó reflejado en el segundo tiempo, cuando su ingreso marcó una mejora en el rendimiento del equipo.

“(Pedro) Aquino nos pidió el otro día no entrenar, porque hace tiempo no jugaba 90 minutos. Nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos”, explicó en primera instancia.

Posterior a ello, se refirió al delantero nacional: “Son cosas de fútbol, de entrenamiento, de la vida y debido a eso jugó Alan (Cantero)”.

Sobre la actitud de sus jugadores

Por otro lado, también destacó que el plantel tenía la ilusión de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en lo que consideró una de las mejores actuaciones internacionales del cuadro ‘blanquiazul’ en su historia reciente.

Estamos tan dolidos como los jugadores, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles al principio del partido, es un equipo que lleva mucho trabajo junto”, expresó.

