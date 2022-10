Una vez empezado el partido nos preocupamos por lo que podría significar esta oportunidad, ya que no estábamos viendo a nuestro compatriota como titular. Feyenoord estuvo luchando palmo a palmo con AZ Alkmaar durante gran parte del tiempo reglamentario. Una vez que ingresó Marcos López, mágicamente todo mejoró, en favor del cuadro visitante.

Feyenoord fue feliz cuando encontró los espacios necesarios, y el lateral izquierdo de la Selección Peruana cumplió a carta cabal su labor. Cerrando esa banda, junto al ataque constante que significó su proyección general. Al ex Sporting Cristal no le costó nada meterse en este clásico, lo cual nos dice de qué está hecho. Así es como terminó de ganarlo el equipo de la capital.

Los goles de Feyenoord fueron forjados por: Orkun Kökçü, Sebastian Szymański, y Danilo. Cada uno llegó en el instante oportuno para poder desconcertar al rival. Por el lado de AZ Alkmaar, el descuento fue marcado por Jens Odgaard. Lo más importante es haber visto a Marcos López como titular en una gran jornada, en una nueva fecha de la prestigiosa Eredivisie.

El fútbol de los Países Bajos no tendrá descanso, por eso el siguiente partido de Feyenoord de Marcos López será como local ante el Fortuna Sittard el sábado 22 de octubre a las (9:30 AM - HORA PERUANA). Mientras que el AZ Alkmaar tendrá que visitar al Excelsior el domingo 23 de octubre a las (5:15 AM - HORA PERUANA). Con ver a nuestro hermano peruano más minutos, estaremos satisfechos.

PREVIA - AZ ALKMAAR VS. FEYENOORD:

El AZ Alkmaar busca volver a la senda del triunfo cuando reciba al Feyenoord en el 'AFAS Stadion' el domingo desde las las (9:45 AM - HORA PERUANA). Los anfitriones perdieron a mitad de semana en su choque de la Europa Conference League con Apollon Limassol, mientras que los visitantes están invictos en sus últimas cuatro salidas en todas las competiciones.

La racha invicta de cinco juegos del AZ Alkmaar llegó a su fin el jueves por la noche, ya que perdieron 1-0 ante el Apollon Limassol en la Europa Conference League, arruinando su comienzo perfecto de la competencia en el proceso. Los líderes del Grupo E deben esperar para confirmar al menos el segundo lugar en su grupo después de caer ante el gol ganador de Valentin Roberge para Apollon en Nicosia, los líderes de la mesa de la Eredivisie fueron derrotados por segunda vez en todas las competiciones este período.

Por segunda semana consecutiva, el Feyenoord se vio obligado a conformarse con un empate 2-2 ante el FC Midtjylland en la Europa League. Midtjylland tomó la delantera gracias a un excelente gol de Emiliano Martínez, antes de que Quinten Timber disparara el nivel del Feyenoord. David Hancko encontró la red temprano en la segunda mitad para restaurar la ventaja del Feyenoord, sin embargo, la ventaja solo duró 10 minutos antes de que Erik Sviatchenko cabeceara un tiro libre de Evander para poner el 2-2.

Vangelis Pavlidis no está disponible para el AZ Alkmaar aquí debido a una lesión en la pierna que lo ha dejado fuera de juego desde la última semana de agosto. El equipo local tampoco podrá contar con Hakon Evjen, quien se perderá su octavo partido consecutivo por un problema en el tobillo. Mientras tanto, Oussama Idrissi se perdió el empate de Feyenoord con Midtjylland a mitad de semana, y parece encaminado a perderse nuevamente este fin de semana. Arne Slot optó por Santiago Giménez en la delantera para las dos salidas anteriores del Feyenoord, pero ha fallado en ambos juegos, por lo que Slot puede optar por sacudir las cosas y darle el visto bueno a Danilo aquí.

POSIBLES ALINEACIONES AZ ALKMAAR VS. FEYENOORD:

XI AZ ALKMAAR: Verhulst; Chatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Van Brederode.

XI FEYERNOORD: Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Geertruida, Timber, Kokcu; Dilrosun, Danilo, Szymanski.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL AZ ALKMAAR VS. FEYENOORD?

AZ Alkmaar será local en el 'AFAS Stadion' frente a Feyenoord, este domingo 16 de octubre a las (9:45 AM - HORA PERUANA). Este partido corresponde a la jornada 10 de la Eredivisie 2022-23.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE AZ ALKMAAR VS. FEYENOORD?

Argentina Star+

Bolivia Star+

Brasil Star+

Chile Star+

Colombia Star+

Ecuador Star+

El Salvador Star+, ESPN2

Internacional Onefootball, Bet365

Panamá Star+, ESPN2

Paraguay Star+

Perú Star+

Reino Unido Mola TV

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+

Venezuela Star+