Uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022 es Argentina, porque el equipo de Lionel Scaloni goza de un largo invicto, y además, tiene en sus filas a Lionel Messi.

La Pulga goza de un gran momento en PSG y llegará con un gran nivel a la justa planetaria, es por ello y por los buenos resultados que los hinchas de la albiceleste están emocionados con ganar la Copa del Mundo.

Messi fue figura en la última victoria de Argentina, que este viernes venció por 3-0 a Honduras en un amistoso, donde marcó dos goles, y tras el duelo habló de su sentir, y el de los fanáticos.

“Estamos igual que los aficionados, vamos con la misma ansiedad, las mismas ganas y la misma ilusión”, dijo el zurdo.

Por otra lado, indicó que se siente mucho más a gusto en su club, el PSG, luego de su traumática salida de FC Barcelona, lo que lo llena de ilusión de cara a su participación en el Mundial.

"Me siento bien, diferente al año pasado. Anteriormente lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca y este año es distint, llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros, al juego. Me siento muy bien y volví a disfrutar”, cerró.